Schwere Corona-Fälle : Beatmung an der Kapazitätsgrenze?

Wer schwer an Covid-19 erkrankt, braucht Beatmung – doch es gibt wohl zu wenig Geräte. Damit Ärzte nicht wie in Italien entscheiden müssen, wer an eine Maschine darf und wer nicht, braucht es mehr davon. Aber das ist schwierig.

Das Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk haben für den Fall der Havarie eines Atomkraftwerks Jod-Tabletten eingelagert. Nicht in den Vorratslagern befindet sich das, was in der Corona-Krise dringend benötigt wird: moderne Beatmungsgeräte für Intensivstationen. Ein Virus, das in der Regel sechs Tage nach Beginn der Krankheitssymptome bei einer geringen Zahl von Patienten eine beidseitige, virale Lungenentzündung verursacht und zu wahrscheinlich Tausenden beatmungspflichtigen Intensivpatienten führt, kam in den Szenarien der Gesundheitsbehörden bislang nicht vor. Damit die Kapazitäten an den Kliniken und in neu eingerichteten Notkliniken, zum Beispiel in Reha-Kliniken oder kürzlich stillgelegten Krankenhäusern, schnell geschaffen werden können, muss auch die Produktion von Beatmungsgeräten deutlich gesteigert werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bei dem Lübecker Hersteller Dräger gerade 10 000 Beatmungsgeräte bestellt und bei dem in Bad Ems ansässigen Unternehmen Löwenstein Medical weitere 6500 Geräte unterschiedlicher Leistungsklassen in Auftrag gegeben. Sollte die Eindämmung der Pandemie in den nächsten 14 Tagen nicht gelingen, sollte also die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in die Millionen gehen, könnten die Beatmungskapazitäten deutscher Kliniken – trotz aller Anstrengungen – dennoch an ihre Grenzen stoßen.

Kann man innerhalb kurzer Zeit eine neue Produktion aufbauen?

In Baden-Württemberg zum Beispiel wird nun gerade diskutiert, ob es möglich ist, innerhalb kürzester Zeit zusätzliche Produktionskapazitäten zu schaffen. Einerseits verfügt das Land im Raum Tuttlingen mit einem Cluster von etwa 400 Firmen über große Produktions- und Forschungskompetenzen in der Medizintechnik, andererseits gibt es an anderen Standorten auch viele Produzenten, die sich auf Pumpentechnik spezialisiert haben. Ist es also vorstellbar, binnen weniger Wochen neue Produktionsmöglichkeiten aufzubauen? Trivial ist das jedenfalls nicht. Das liegt an den hohen medizinischen Anforderungen und auch an der Komplexität der Beatmungsgeräte.

Bei Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen, tritt ein akutes Lungenversagen auf (Acute respiratory distress syndrom, kurz: ARDS). Einfache oder veraltete Geräte helfen diesen Patienten nur unzureichend. „Für diese Patienten eignen sich nur Intensivbeatmungsgeräte mit hohem technischen Anforderungsprofil. Es muss möglichst effektiv, intelligent, möglichst schonend beatmet werden, um die Lunge vor maschinell verursachten Schäden zu schützen“, sagt Thomas Datzmann, Leiter für Unternehmensentwicklung am Universitätsklinikum Ulm. Ein Nachbau ausentwickelter Beatmungsgeräte sei auf dem erforderlichen technischen Niveau, so Datzmann, wahrscheinlich „nicht zügig realisierbar“.

Hersteller kaufen viele Teile bei Spezialfirmen zu, das macht eine raschere Produktion schwierig

Wenn jetzt Kliniken für die Behandlung von Covid-19-Patienten ausgerüstet werden, dann geht es aber nicht nur um Beatmungsmaschinen, zur Betreuung von Beatmungspatienten werden auch Schutzkleidung, Medikamente und diagnostische Geräte benötigt. Der Aufbau einer Produktionsstraße für Beatmungsgeräte bei einer Medizintechnik-Firma in Tuttlingen oder einem Pumpenhersteller in Künzelsau wäre nach Auskunft von Fachleuten wesentlich aufwendiger als bei den Firmen, die solche Geräte schon bauen. Besser sei es, in Lübeck oder in Bad Ems im Mehrschichtbetrieb zu produzieren. Ein weiteres Problem ist auch, dass die Fertigungstiefe bei Beatmungsgeräten nicht sehr tief ist, das heißt, die Hersteller kaufen viele Teile bei Spezialfirmen ein, produzieren also Gehäuse, Pumpen oder Platinen nicht selbst. Auch das dürfte höheren Stückzahlen im Wege stehen.

„Atemmasken lassen sich mit technischer Unterstützung sicher schnell in neuen Produktionsanlagen herstellen, Beatmungsgeräte sind komplex, zumal man jetzt auch noch mit der Unterbrechung von Lieferketten rechnen muss", sagt ein Professor für medizinische Gerätetechnik der Hochschule Furtwangen, der namentlich aber nicht genannt werden möchte. Wenn die Italiener jetzt im 3D-Druckverfahren Ersatzschläuche für Beatmungsmaschinen herstellten, dann könne man Nebenwirkungen durch das neue Material nicht ausschließen. Könnte eine Richtlinie den Prozess erschweren? Ein weiteres Problem haben die Medizintechnik-Hersteller derzeit gemein, das in der Corona-Krise Flexibilität und Kreativität verhindern könnte: Vom 26. Mai an gilt in der EU eine neue Medizinprodukte-Richtlinie, sie verlangt aufwendige Zertifizierungen. „Diese Richtlinie sollte zumindest durch ein Moratorium aufgehoben werden, damit Medizintechnikhersteller flexibler auf die Krise reagieren können", sagt Meinrad Kempf von „Medical Mountains", dem Medizintechnik-Verbund in Tuttlingen. Mehr zum Thema 1/ Die Bemühungen in Politik und Wirtschaft in Baden-Württemberg, die vorhandene Technik und Kompetenz der Firmen zur Rettung von schwer erkrankten Corona-Patienten einzusetzen, stehen noch am Anfang. Das Wirtschaftsministerium fragt gerade bei allen Firmen an, die sich mit Biotechnologie und medizinischer Diagnostik beschäftigen, ob und was sie zur Lösung der Krise beisteuern könnten. „Der Fokus auf die Medizintechnik im Raum Tuttlingen ist dabei zu eng, wir fragen gezielt in den Biotech-Clustern und Regionen nach", sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Das Wirtschaftsministerium prüft gerade, wie etwa Textil- oder Medizintechnikunternehmen kurzfristig unterstützt werden können, die ihre Produktion umstellen und jetzt Schutzkleidung oder Atemschutzmasken herstellen. Der Textilhersteller Trigema in Burladingen wäre bereit, die Produktion von T-Shirts zurückzustellen und medizinische Schutzkleidung herzustellen. Derzeit lässt Firmeninhaber Wolfgang Grupp prüfen, welche Zertifizierungen hierzu erforderlich sind.

