Schweiz plant Atomendlager : „Das hier ist kein Gorleben“

„Das hier ist kein Gorleben“: Drohnenblick über das Haberstal in Windlach in der Gemeinde Stadel. Bild: dpa

Der große Veranstaltungssaal im Hotel Riverside in Glattfelden ist übervoll, als die Schweizer Energie- und Umweltministerin Simonetta Sommaruga ihren Platz in der ersten Reihe einnimmt. Zwei Kilometer weiter südlich, in der Gemeinde Stadel im Kanton Zürich, soll dereinst ein Tiefenlager für radioaktiven Atommüll entstehen. Mitte September fiel diese Grundsatzentscheidung. Seither hat es schon so manche Informationsveranstaltungen gegeben. Aber nun ist erstmals auch die zuständige Ministerin dabei. Mehr als 500 Menschen sind gekommen; nicht alle finden einen Sitzplatz.

Niemand wünscht sich ein Atommüllendlager in seiner Nachbarschaft. Doch von einer feindseligen Stimmung ist im Saal nichts zu spüren. Als Sommaruga auf die Bühne tritt, klatschen die meisten Leute. Und als sie knapp zwei Stunden später ihr Schlusswort gesprochen hat, ist der Applaus noch etwas kräftiger. Dabei steht die Sozialdemokratin an diesem Abend auf einem Terrain, auf dem traditionell die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) und die FDP das Sagen haben. Doch weder Buhrufe noch in die Luft gestreckte Protestschilder stören den Auftritt der Ministerin. „So etwas machen wir hier nicht“, sagt später der Gemeindepräsident von Stadel, Dieter Schaltegger (SVP).