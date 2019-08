100 Jahre Weimarer Verfassung : Schwarzburger Republik

Vor 100 Jahren unterzeichnete Reichspräsident Friedrich Ebert in Schwarzburg die Weimarer Verfassung. In dem einst angesagten Urlaubsort soll die Erinnerung nun wachgehalten werden.

Die Promenade strahlt in der Sonne, links und rechts erstrecken sich in sattem, dunklen Grün die Ausläufer des Thüringer Waldes. Der idyllische Anblick jedoch kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kleine Gemeinde an diesem Augusttag beinahe wie ausgestorben wirkt. Nur ein paar Ausflügler sind auf dem Weg zum Schloss oder dem, was die Nationalsozialisten davon übrig ließen, doch dazu gleich mehr. Welch ein Kontrast zur vorletzten Jahrhundertwende, als Schwarzburg ein deutschlandweit angesagter Ort für den Erholung suchenden Adel und das aufstrebende Bürgertum gleichermaßen war. „Es geht in die Sommerfrische, hieß es damals“, sagt Michael Baum und atmet tief ein. „Spüren Sie die klare Luft, die kühle Frische des Waldes?“ Baum ist Chef des Fördervereins Schloss Schwarzburg, der mit seinen Mitstreitern auch den Ort wiederbeleben will.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Dabei kommt ihm die Sache mit Ebert und der Verfassung gerade recht. Im August vor 100 Jahren suchte der gesundheitlich angeschlagene Reichspräsident hier Erholung in einem für ihn äußert kräftezehrenden Jahr. Dass er den etwa eine Autostunde von Weimar entfernten Ort wählte, liegt für Baum noch heute klar auf der Hand. „Schwarzburg war damals die erste Adresse in Thüringen und von Weimar aus gut zu erreichen.“ Seit Februar 1919 tagte in der Klassikerstadt die Nationalversammlung, die auch die Aufgabe hatte, der jungen Republik und ersten Demokratie in Deutschland eine Verfassung zu geben. Am 31. Juli waren die Beratungen abgeschlossen, mit 262 zu 75 Stimmen und einer Enthaltung nahm das Parlament die Verfassung an. Um sie in Kraft zu setzen, musste Ebert den Text unterzeichnen. Nur weilte er ebenso wie ein Teil seines Kabinetts seit Ende Juli in Schwarzburg.

Bekannt ist aus dieser Zeit ein Foto Eberts, wie er auf den Schlossterrassen spaziert und, adrett im Mantel und mit Hut bekleidet, in die Landschaft schaut. Das Bild steht heute in Lebensgröße so ziemlich genau am Originalschauplatz, der einen beeindruckenden Blick über das wildromantische Schwarztal sowie Teile der Oberstadt, die auf dem Schlossfelsen liegt, sowie der Unterstadt im Tal bietet. Auf im Fußweg eingelassenen Steinen sind einzelne Artikel der Verfassung zu sehen, darunter Artikel 1 („Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“), Artikel 109 („Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich“) Artikel 114 („Die Freiheit der Person ist unverletzlich“) oder Artikel 118 („Eine Zensur findet nicht statt“). Sie habe ganz bewusst jene Artikel ausgewählt, die gerade auch für einstige DDR-Bürger besondere Bedeutung haben, sagt Kristine Glatzel, Baums Vorgängerin und Mitinitiatorin des Projekts.

Glatzel ist Kunsthistorikerin und in Schwarzburg aufgewachsen. An Ebert und an die Verfassung habe eigentlich gar nichts mehr erinnert, sagt sie. Überhaupt sei der Ort in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Zu DDR-Zeiten dagegen war er noch einmal eine Urlauber-Hochburg, die Gegend um Schwarzburg zählte nach der Ostsee zu den begehrtesten Erholungsregionen im Arbeiter- und Bauernstaat. Im Sommer verdoppelten bis zu 2000 Gäste täglich die Einwohnerzahl und ließen die Region prosperieren. Zwei bis drei Mal am Tag fuhren Züge von Dresden und Berlin direkt nach Schwarzburg. Nach 1990 jedoch blieben die Touristen weg, die Hälfte der Einwohner verließ die Gemeinde, und als dann auch noch die örtliche Forsthochschule schloss, habe man kaum mehr junge Menschen gesehen. 1996 gründeten Einwohner den Schloss-Förderverein, um auf die Region aufmerksam zu machen und sie wieder zu beleben.

Die tausend Jahre alte Burganlage und das Barockschloss, einst eines der schönsten Mitteldeutschlands, war 1940 von den Nationalsozialisten zerstört worden. Adolf Hitler wollte die Anlage zum „Reichsgästeheim“ umbauen lassen. Das in Artikel 153 der Weimarer Verfassung gewährleistete Eigentum spielte da schon wie die Verfassung selbst keine Rolle mehr, das Regime verfügte darüber nach Gutdünken. Binnen 14 Tagen musste die Fürstenfamilie von Schwarzburg-Rudolstadt, die nach der Abdankung das Wohnrecht auf ihrem Stammsitz behalten hatte, den Bau räumen, unmittelbar danach begann der Abriss. Das Torhaus, die mit Marmor ausgekleidete Kirche und der Hauptflügel des Schlosses samt der Innenausstattung wurden dabei zerstört. Zwei Jahre später wurden aufgrund der Lage an der Front alle Arbeiten eingestellt, zurück blieben Schutt, Gebäude ohne Dach, aufgeschlitzte Wände. „Das war ein barbarischer Akt der Kulturvernichtung“, sagt Michael Baum, der viele Jahre lang Führungen durch die Ruine anbot. „Da blieb selbst Leuten die Spucke weg, die ihre Gesinnung nicht verbargen“, erzählt er. Seit kurzem ist immerhin das Torhaus teils modern wieder aufgebaut, auch ein Teil der Sammlungen ist zurückgekehrt.