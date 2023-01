Räumung von Lützerath : Regierung Wüst im Bewährungsstress

Schwarz-Grün steht 2023 in Nordrhein-Westfalens vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Die erste steht mit der Räumung von Lützerath unmittelbar bevor. Damit hadern vor allem die Grünen.

Für Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen wird 2023 ein Jahr der vielen Bewährungsproben. Die erste steht für die Regierung unter Führung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schon in wenigen Tagen an. Voraussichtlich Mitte kommender Woche wird der kleine, längst verlassene Weiler Lützerath direkt an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Garzweiler II geräumt. Nötig wird der Einsatz von Hunderten Polizeibeamten, weil sich dort sogenannte Klimaschützer in ehemaligen Hofanlagen und neu errichteten Baumhäusern verschanzt haben.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Verantwortlich für den Einsatz ist zwar Innenminister Herbert Reul von der CDU. Zum großen Buhmann taugt er diesmal aber nicht. Ein politischer Stresstest ist die Räumung vor allem für die Grünen. Im Herbst 2018 verurteilten sie die Räumung des Forsts am benachbarten Tagebau Hambach noch in Bausch und Bogen. Kaum mehr als vier Jahre später müssen die Grünen einen – wegen der sich abzeichnenden Aggressivität einiger Besetzer vermutlich ebenfalls robusten – Polizeieinsatz gut finden. Schließlich geht es diesmal darum, die Vereinbarung durchzusetzen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, seine grüne Parteifreundin und nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt haben: Das Ende der Kohlegewinnung im Rheinischen Revier wird auf 2030 vorgezogen, fünf Dörfer werden doch nicht abgebaggert.