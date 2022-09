Schwarz-grün in Hessen : Es geht auch ohne Bouffier

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Montag bei einer Löschübung in Egelsbach. Bild: dpa

In Hessen geht ein überaus trockener Sommer zu Ende, vielerorts sind Wiesen und Sträucher braun. Zu 240 Waldbränden sind die Brandschützer bisher schon in diesem Jahr ausgerückt. Am Montag präsentierte die Polizeifliegerstaffel in Egelsbach, südlich von Frankfurt gelegen, wie ein Hubschrauber aus der Luft Wasser mit einem Sack aus einem großen Reservoir aufnimmt und später im Flug verteilt.

Hessens neuer Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), waren zu Gast. Gemeinsam besuchten sie am Montag Orte, die das Thema Klimaschutz anschaulich machen sollten, und zogen eine Bilanz der ersten hundert Tage gemeinsamen Regierens. Die fiel naturgemäß sehr positiv aus. Von „neuer Dynamik“, „ganz enormen Leistungen“ und „großem Vertrauen“ zwischen den Koalitionären war die Rede.

Rhein hatte nach seinem Amtsantritt im Mai größere Umwälzungen vermieden. Im schwarz-grünen Kabinett besetzte er nur das Justizministerium neu und tauschte nicht etwa, wie spekuliert worden war, auch den CDU-Generalsekretär oder weitere Minister aus. Bei Terminen zeigte er sich zugewandt, fröhlich und ausgleichend und knüpfte so an die Rolle an, die er schon als Landtagspräsident inne hatte.

Das war auch kürzlich zu sehen, als Rhein sich mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Thema Energieversorgung traf. Söder kritisierte die Bundesregierung scharf. Rhein blieb zurückhaltender, verwies auf die sich füllenden Gasspeicher und sagte, es gebe „keinen Grund zur Panik“. Am Montag besucht er mit Al-Wazir auch ein Wasserwerk im hessischen Biebesheim. Dort wird Rheinwasser gesäubert, anschließend lässt man es ins Grundwasser versickern, um so Trinkwasser für das Rhein-Main-Gebiet aufzubereiten. Das Thema Klimaschutz hatte Rhein auch bei seiner Regierungserklärung in den Mittelpunkt gestellt. Am Montag sollte gezeigt werden, wie sich das Land für die Herausforderungen des Klimawandels wappnet. Überraschend wenig ging es um die Energiekrise und deren soziale Folgen.

Betriebe machen sich Sorgen

Der Hessische Industrie und Handelskammertag teilte anlässlich der Bilanz der Landesregierung am Montag mit, Hessens Betriebe blickten sorgenvoll in eine unsichere Zukunft angesichts von hohen Energiekosten, Inflation und Engpässen bei Fachkräften und Rohstoffen. Einige Betriebe sähen sich in ihrer Existenz gefährdet. Rhein zeige sich zwar „dialogbereit und ambitioniert“, so der Unternehmensverband, doch fehlten „schnelle und pragmatische Lösungen“.

Rhein sagte dazu, derlei Kritik sei „Ansporn“. Die Situation sei „schwierig, aber nicht aussichtslos“. „Wir leben in unsicheren Zeiten, aber niemand muss sich unsicher fühlen.“ Er verwies auf den „Gasgipfel“, den die Landesregierung Anfang August abgehalten hatte, weiterhin das Programm zum Energiesparen innerhalb der Landesregierung, außerdem kündigte er einen „Sozialgipfel“ zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekriegs an.

Beim „Gasgipfel“ waren Vertreter von Wirtschafts- und Sozialverbänden sowie von Gewerkschaften und Energieversorgern in der Staatskanzlei zusammengekommen. Man tauschte sich aus, konkrete Ergebnisse gab es nicht. Ein „Kaffeekränzchen“ und „viel heiße Luft, mit der man aber leider nicht heizen kann“, kritisierte hernach die Opposition. Die übte auch scharfe Kritik an den ersten hundert Tagen unter Rhein.

So hieß es von der SPD, der Ministerpräsident setze eine „quälend uninspirierte Politik“ des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ fort. Statt in der Energie- und Inflationskrise einen eigenen Weg zu suchen, verweise Schwarzgrün auf die Bundesregierung. Von der FDP hieß es, Rhein habe bisher „keinerlei Anstrengungen unternommen, das Land aus dem Mittelmaß der Ära Bouffier herauszuführen“, die Linke nannte ihn einen „Grußonkel bei Volksfesten“.

In der CDU zeigt man sich hingegen zufrieden. Alle seien froh um die Ruhe in der Partei, heißt es. Rhein halte sie zusammen. Natürlich suche er Fehler zu vermeiden und setze seine konfliktfreie und gut gelaunte Rolle als Landesvater fort. Für die habe er schließlich als Landtagspräsident sehr erfolgreich geübt. Warum also etwas ändern? Der Wahlkampf habe längst begonnen. In Hessen wird im Herbst 2023 der Landtag neu gewählt. Die CDU rechnet sich gute Chancen auf einen Wiedereinzug in die Wiesbadener Staatskanzlei aus. Rheins Hauptkonkurrent dürfte dann der Mann sein, mit dem er am Montag so viel Einigkeit beschwor: Wirtschaftsminister Al-Wazir von den Grünen.