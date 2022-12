Aktualisiert am

Schwarz-Grün in Hessen : Hat der Wahlkampf schon begonnen?

Seit einem halben Jahr regiert Boris Rhein in Hessen. Es gibt für die Minister mehr Spielraum, aber auch die Konflikte nehmen zu.

Boris Rhein (CDU, rechts), hessischer Ministerpräsident, und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen),im Mai im Plenarsaal des hessischen Landtags in Wiesbaden Bild: dpa

Es gibt ein Wort, mit dem die Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden über Jahre beschrieben wurde: ge­räuschlos. Jedes Mal, wenn es die Koalitionäre im Pressespiegel lasen, freuten sie sich, berichtet einer. Denn Friede ist viel Arbeit, und hinter verschlossenen Türen gab es sehr wohl Konflikte. Auch der Pragmatismus der Realo-Grünen im Land hat Grenzen, die noch weit entfernt sind vom konservativen Kern der hessischen CDU.

Inzwischen werden Konflikte sichtbarer. Das hat auch damit zu tun, dass der Ministerpräsident ein anderer ist, glauben manche. Vor einem halben Jahr wurde Boris Rhein (CDU) in das Amt gewählt. Ein Jahr hat er noch bis zur Landtagswahl. Die Grünen wollen selbst in die Staatskanzlei, und ihre Chancen stehen nicht schlecht. In beiden Parteien gibt es Stimmen, die sagen, dass der Wahlkampf längst begonnen hat.