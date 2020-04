F.A.S. exklusiv : Masken werden knapp

Aktualisiert am

Großhändler und Apotheken beklagen leere Lager – die Situation auf dem Markt sei „gespenstisch“. Die Bundesregierung dementiert, dass es eine Anfrage zu Beatmungsgeräten an Trump gegeben habe.

„Mund und Nase bedecken (Pflicht ab Montag!)“ ist auf einer elektronischen Anzeigetafel an der S-Bahn-Station Pankow-Heinersdorf in Berlin zu lesen Bild: dpa

Von Montag an müssen alle Menschen in Deutschland eine Maske tragen, wenn sie einkaufen gehen oder mit Taxi, Bus und Bahn fahren. Wer keine Maske hat, darf einen Schal oder ein Tuch benutzen. Der Nachschub an medizinischen Masken ist nämlich weiter dürftig, die Pharmagroßhändler berichten von leeren Lagern. „Auch wenn wir unsere Bestände aufgestockt haben, übersteigt die Nachfrage auch aktuell noch das Angebot“, teilte der Großhändler Gehe auf Anfrage mit. Man sei nur „teilweise lieferfähig“.

Der Marktführer Phoenix erklärt: „Bei Atemschutzmasken sind wir weitestgehend ausverkauft.“ Auch der Apothekerverband bestätigt den Maskenmangel, hat aber Hoffnung. „Die Versorgungslage bei Mundschutz und Masken ist schwierig“, das liege daran, dass die Nachfrage wegen der Maskenpflicht gestiegen sei, sagte eine Sprecherin. Die Zahl der Hersteller nehme aber zu, die Situation dürfte sich „perspektivisch weiter verbessern“.

Der Maskenmarkt ist mittlerweile so chaotisch, dass selbst Analysten den Überblick verloren haben. Immer mehr Masken werden ohne eine sogenannte Pharmazentralnummer verkauft und können von Marktforschern wie der Firma Gesdat nicht verfolgt werden. „Wir wissen nichts. Wir haben die Spur verloren“, sagt ein Sprecher des Pharmagroßhändlers Alliance Healthcare, zu dem Gesdat gehört. Es sei eine „gespenstische Situation“.

Bundesregierung versorgt Ärzte

Der Mangel betrifft vor allem die Verbraucher. Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden von der Bundesregierung versorgt. Das Gesundheitsministerium hat bis zum Freitag rund 133 Millionen Masken verteilt oder eingelagert. Diese werden von der Lufthansa aus Schanghai eingeflogen und über die Spedition Fiege an die Bundesländer und die Kassenärztlichen Vereinigungen weitergereicht, die sie verteilen. Neben 80 Millionen OP-Masken wurden so schon 18 Millionen FFP2-Masken, 1,8 Millionen FFP3-Masken und rund 46 Millionen Handschuhe beschafft.

Trotz der Schwierigkeiten sind die Deutschen mit einer Maskenpflicht einverstanden. Laut einer am Freitag veröffentlichten Befragung des Bundesinstituts für Risikobewertung halten sechs von sieben Bundesbürgern die Maßnahme für angemessen. Ein Drittel der Befragten gab an, bereits Schutzkleidung wie Gesichtsmasken oder Handschuhe zu tragen.

Politiker und Fachleute weisen darauf hin, dass auch mit einer Maske der Abstand zu anderen Menschen mindestens anderthalb Meter betragen sollte. Der Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt kritisiert aber die Maskenpflicht. „Ich bin da skeptisch, weil das Maskentragen falsche Sicherheit erzeugen kann“, sagte er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.).

„Wenn auch nach Corona zu Infektionszeiten Millionen Menschen in Deutschland mit Masken herumlaufen, dann ist das nicht die Gesellschaft, die ich mir vorstellen möchte.“ In Deutschland wurden bis Samstag mehr als 152.400 Infektionen registriert. Rund 5500 Infizierte waren gestorben.

Unterdessen wurde in Berlin mit Verwunderung registriert, dass der amerikanische Präsident Donald Trump davon gesprochen hat, Deutschland Beatmungsgeräte zu liefern. Er hatte gesagt: „Und wir werden (sie) wahrscheinlich nach Deutschland schicken, sollten sie sie brauchen.“ Ein Regierungsvertreter sagte der F.A.S.: „Es gibt keine Anfragen aus Deutschland.“