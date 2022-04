Schutz vor Russland    : Deutschland muss bei der Raketenabwehr vorangehen

Spätestens nach der Annexion der Krim 2014 hatte sich die Sicherheitslage in Europa bereits dramatisch verändert. Zugleich führte Russland nukleare Mittelstreckenraketen vom Typ SS-26 Iskander in seinen Streitkräften ein und stationierte sie unter anderem in Kaliningrad. Spätestens nach der Modernisierung der Iskander 2017 verstieß Russland gegen den INF-Vertrag, der landgestützte Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometer verboten hatte. Russland ist bereits seit Jahren in der Lage, nicht nur Ost- und Mitteleuropa bis Berlin, sondern fast alle westeuropäischen Städte mit Mittelstreckenraketen zu bedrohen.

Neben vielen bekannten und eklatanten Lücken im der NATO verbindlich zugesagten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr stellt die fehlende territoriale Raketenabwehr eine Achillesferse unserer Verteidigung dar. Den Schutz Deutschlands, unserer Bevölkerung und Städte, unserer kritischen Infrastruktur, aber auch von Aufmarschräumen unserer NATO-Verbündeten sowie unserer eigenen Soldatinnen und Soldaten vor weit- und sehr weitreichenden russischen Raketen kann derzeit weder die Bundeswehr noch die NATO leisten.