Nach Verfassungsgerichtsurteil : Schulze fordert von der Union Rückhalt für schärferes Klimaschutzgesetz

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Union dazu aufgefordert, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz gemeinsam schnell umzusetzen. „Ich werde einen Vorschlag machen und dann wird man sehen: Wer sind die Bremser und wer geht da mit voran“, sagte Schulze am Montag im Deutschlandfunk über das überarbeitete Klimaschutzgesetz, das sie diese Woche vorlegen will. „Wir sind in Diskussionen und Verhandlungen mit der Union und ich kann sie nur auffordern, dieses Gerichtsurteil jetzt mit mir umzusetzen“, sagte Schulze über den erforderlichen Rückhalt in der Großen Koalition. Das Gerichtsurteil sei eindeutig.

„Wir brauchen mehr Generationengerechtigkeit, das hat das Gericht eindeutig gesagt, mehr Planungssicherheit und natürlich mehr Klimaschutz“, betonte Schulze. „Ich werde das so machen, dass der Klimaschutz die Wirtschaft nicht abwürgt, sondern dass wir sie umbauen und modernisieren“, so die Bundesumweltministerin weiter. Als geplante Maßnahmen nannte Schulze etwa den Ausbau erneuerbarer Energien oder mehr Transparenz bei der PKW-Kennzeichnung. „Das sind alles Initiativen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die wir sehr schnell umsetzen könnten“, so Schulze. Noch am Mittwoch, so Schulze, könne das Gesetz im Kabinett beschlossen werden.

Mehr zum Thema 1/

Am Wochenende hatten Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, in dieser Woche noch einen Gesetzentwurf auf den Tisch legen zu wollen, sagten sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.). „Wenn wir nicht schnell handeln, verspielen wir unsere Zukunft“, sagte Scholz. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dem Scholz und Schulze eine Blockadehaltung vorwarfen, zeigte sich offen für eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. In dieser Woche startet zugleich der Petersberger Klimadialog. An der vorwiegend digital übertragenen Veranstaltung wollen 40 ranghohe Vertreter von Staaten teilnehmen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll zugeschaltet werde. Ziel ist es, sich über den Stand der internationalen Klimaverhandlungen auszutauschen und die UN-Klimakonferenz im November in Glasgow vorzubereiten.