Studie zum Schulunterricht : Auch im Lockdown wurden die meisten Schüler erreicht

Viele Schulen hätten nach der Wiedereröffnung der Schulen auch zusätzliche Angebote gemacht, um die während des Lockdowns erlittenen Lernverluste auszugleichen. Arbeitsmaterialien wurden in der Primarstufe oft per Post oder auf Papier zum Abholen zur Verfügung gestellt. Außerdem war eine Konzentration auf die Kernfächer erkennbar. In der Sekundarstufe I gab es mehr digitale Angebote.

Forderung nach einheitlichen Lernstandserhebungen

In einer Kurzstudie zum Bildungsbarometer 2021 fordert die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) nicht nur, den Ausbau der Digitalisierung an Schulen zu beschleunigen. Sie spricht sich auch für umfassende Lernstandserhebungen aus. Als Vorlage dazu könnte das Hamburger Programm „Kompetenzen ermitteln“ (Kermit) dienen, heißt es in der Studie, die der F.A.Z. vorliegt. Kermit überprüft mit standardisierten Tests, ob der Leistungsstand der Schüler den Bildungsplänen und Bildungsstandards entspricht. Auf der Basis solcher Ergebnisse könnten zusätzliche Lernangebote passgenauer vorbereitet werden. Die Lernangebote sollten durch Lehrmaterialien und zusätzlichen Förderunterricht am Nachmittag, an Samstagen und in den Schulferien ergänzt werden.

Der Geschäftsführer der INSM, Hubertus Pellengahr, forderte die Bildungspolitiker in Bund und Ländern auf, sich auf möglichst einheitliche Lernstandserhebungen zu verständigen. „So wichtig wie die Schnelltests bei der Rückkehr zu einem sicheren Präsenzunterricht sind, so wichtig sind Lernstandserhebungen bei der Schließung von Bildungslücken“, sagte er. „Wer einfach das Sitzenbleiben erleichtert, meint es mit der Chancengerechtigkeit offensichtlich nicht ganz so ernst. Dieser bildungspolitische Offenbarungseid wäre besser in der Schublade geblieben“.