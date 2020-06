Schulterschluss gesucht : So umgarnt Macron Putin

Vor seinem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Montag in Meseberg bei Berlin hat der französische Präsident Emmanuel Macron seinen Wunsch nach einem erneuerten „Vertrauens- und Sicherheitsdialog“ mit Russland bekräftigt. Ziel sei eine europäische Sicherheitsarchitektur „von Lissabon bis Wladiwostok“, wie Macron in einer Unterredung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äußerte. Mehr als zwei Stunden lang sollen sich die beiden Präsidenten am Freitagnachmittag per Videoübertragung ausgetauscht haben, wie der Elysée-Palast mitteilte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Dialog sei „tiefgehend und substantiell“ gewesen, heißt es in einem Kommuniqué des französischen Präsidialamtes. Der französische Dienst von „Russia Today“ (RT) verbreitete am Samstag in den sozialen Netzwerken eine Videoaufzeichnung der ersten Viertelstunde des Gesprächs, das den Eindruck einer engen Freundschaft zwischen Putin und Macron erweckt. Die beiden duzten sich auffallend häufig, und Macron betonte wiederholt die „lange Freundschaft“ beider Nationen, die in die Zeit des gemeinsamen Kampfes gegen den Nationalsozialismus zurückreiche. Macron hatte ursprünglich geplant, der Siegesparade am 9. Mai in Moskau beizuwohnen.

In dem Ausschnitt spricht der Franzose weder die ausbleibenden Fortschritte zur Befriedung des Ukraine-Kriegs (Minsk-Prozess) noch die Sorge über russische Menschenrechtsverstöße und Cyberangriffe an. Es ist unklar, ob die Veröffentlichung der Aufzeichnung über den vom Kreml gesteuerten RT-Dienst in Absprache mit dem Elysée-Palast erfolgte. Die Bilder zeigen einen um die Gunst Putins buhlenden französischen Präsidenten.

Macron ließ nicht erkennen, dass er die Beziehungen zu Russland seit dem Gipfeltreffen mit Putin in seinem Sommersitz auf Fort de Brégançon im vergangenen August einer kritischen Prüfung unterzogen hätte. Stattdessen gab er sich betont vertrauensvoll und kündigte einen Gegenbesuch bei Putin in Moskau „vor Ende August“ an, sollte das Infektionsgeschehen dies zulassen.

Der von Macron gewünschte „Vertrauens- und Sicherheitsdialog“ mit Russland hatte zu Verstimmung bei den europäischen Nato-Partnern geführt, da Macrons Verhalten wie ein Ausscheren aus der Bündnissolidarität wahrgenommen wurde. Jetzt demonstrierte er, dass er auch in der sensiblen Frage der Abrüstungsverträge weiterhin auf einen Schulterschluss mit Putin setzt. Macron hatte als einziger europäischer Staatschef auf das russische Angebot eines „Moratoriums“ für nukleare Mittelstreckenraketen positiv reagiert und Verhandlungsbereitschaft bekundet.

Um die Missstimmung in der EU zu verringern, ernannte Macron den früheren EU-Botschafter und Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Pierre Vimont, zu seinem persönlichen Russland-Beauftragten. Vimont hat laut der französischen Presse der jüngsten Unterredung nicht beigewohnt. „Der Präsident hat sein Festhalten an diesem Dialog bekundet, dessen Relevanz sich verstärkt hat“, schrieb der Elysée. Mehrere Arbeitsgruppen zur „strategischen Stabilität und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent“ sollten „konkrete Fortschritte“ erarbeiten. Macron hat des Weiteren Putin daran erinnert, „schnell die Roadmap umzusetzen“, die beim jüngsten Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format für den Ukraine-Konflikt am 9. Dezember vereinbart wurde. Bislang hat sich Putin nicht daran gehalten. In dem Kommuniqué des Elysée-Palastes wird nicht erwähnt, ob sich Macron vor seinem Gespräch mit den EU-Partnern insbesondere an der Ostflanke der Nato abgestimmt hat. Die Wortwahl Bundeskanzlerin Merkels, die zum Auftakt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einen „kritisch konstruktiven Dialog“ mit Russland anregte, übernahm Macron bewusst nicht.

Aus französischer Warte wurde Macrons Anbiederungsversuch an Putin als überwiegend innenpolitische Botschaft an die rechtsbürgerliche Wählerschaft bewertet. Die Formulierung eines „Europas von Lissabon bis Wladiwostok“ ist eine Anleihe bei Charles de Gaulle, der 1959 in einer Rede ein „Europa vom Atlantik bis an den Ural“ befürwortete. Damals war das dem Versuch geschuldet, Frankreich eine Sonderstellung zwischen den Großmachtblöcken zu garantieren. Die Hinwendung zu Russland könnte aber auch Macrons Strategie zuzuschreiben sein, ein von ihm befürchtetes Bündnis zwischen Moskau und Peking zu verhindern. Letztendlich steht aber auch die Sorge um einen weiteren französischen Einflussverlust in Libyen und Syrien hinter dem Annäherungsversuch.