Bildungspolitik : Kein bisschen Frieden in Nordrhein-Westfalen

Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass die damalige rot-grüne Minderheitsregierung und die oppositionelle CDU in Nordrhein-Westfalen eine von vielen als historisch gelobte Vereinbarung schlossen: den Schulfrieden. Im kommenden Jahr endet die offiziell „schulpolitischer Konsens“ genannte Vereinbarung. Wird Schulpolitik in NRW wie in den Jahrzehnten vor dem Friedensschluss bald wieder in ideologischen Grabenkämpfen münden?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Die Wahrscheinlichkeit ist schon deshalb gering, weil mit CDU und Grünen nun zwei Parteien regieren, die in zentralen schulpolitischen Fragen konträre Positionen vertreten und auf einen „Friedensmechanismus“ angewiesen sind. Während die Union das bestehende gegliederte Schulsystem als Instrument im Ringen um Bildungsgerechtigkeit sieht, bekannten sich die Grünen in ihrem Wahlprogramm wieder erstaunlich klar zum wissenschaftlich längst widerlegten Gerechtigkeitsmythos Einheitsschule. Früher hätten die Grünen sich in Koalitionsverhandlungen dafür mit Verve verkämpft. Heute legt die Partei ihren Fokus auf Wirtschafts- und Klimapolitik. Und mit Verweis auf den Schulkonsens fiel es ihr nicht schwer, sich von ihren weitgreifenden Reformideen zu verabschieden.