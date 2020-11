Unterricht in der Pandemie : Wer zur Schule kommen muss und wer wegbleiben darf

Der Landkreis Bergstraße hat in Hessen eine Vorreiterrolle im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Schulen inne. Seit Anfang vergangener Woche müssen Schulen dort ein Modell aus Präsenz- und Distanzunterricht anbieten. Das hat der Kreis so bestimmt. In der entsprechenden Allgemeinverfügung heißt es, der Distanzunterricht sei „mit oder ohne digitale Hilfsmittel“ anzuwenden. Ziel sei es, den Präsenzunterricht unter Wahrung des Abstands von 1,5 Metern durchführen zu können. Das Modell gilt für Schüler von der achten Klasse an. Ausnahmen sind aber möglich. So können sich auch ganze Klassen mit dem Unterricht vor Ort und zu Hause abwechseln. Über die Umsetzung im Einzelfall entscheidet die jeweilige Schulleitung.

Also etwa Stephanie Dekker. Sie ist Schulleiterin der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt, einer Gesamtschule mit etwa 860 Schülern. Seit der vergangenen Woche sind viele Klassen hier geteilt, wochenweise bleibt die eine Hälfte zu Hause, die andere Hälfte besucht derweil die Schule. Die Unterrichtsinhalte sind für beide Gruppen gleich. Die Schüler, die zu Hause sind, erhalten und bearbeiten sie digital. Sie kommunizierten per Chat. Schulleiterin Dekker spricht von einem „Wechselmodell“. Ein sogenanntes hybrides Modell, bei dem die Schüler zu Hause per Video am Unterricht teilnehmen, sei wegen der nötigen Ausstattung mit Kameras und Headsets kaum möglich. Die Schule gilt als Vorzeigeeinrichtung, sie hatte sich schon lange auf den Schritt vorbereitet. Schüler, die nicht über einen Laptop oder Tablet verfügen, bekommen ein solches vom Landkreis oder einer Bürgerstiftung geliehen. Das „Wechselmodell“ funktioniere sehr gut, sagt Dekker. Die Arbeit im Pandemiejahr beschreibt sie als „anstrengend“, aber auch beglückend. Das Kollegium sei zusammengewachsen, man habe bei der Digitalisierung einen „riesigen Sprung gemacht“.

Die Opposition fordert, dass Stufe drei ausgerufen wird

Derlei ist aus der Landeshauptstadt Wiesbaden kaum zu hören. Dort steht man digitalen Unterrichtsformaten recht skeptisch gegenüber. Die zentrale Antwort der Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus an Schulen und Kitas lautet: lüften. Das sei die wichtigste Schutzmaßnahme, erklärten Landesregierung und Kommunen erst am Sonntag wieder. In jeder Schule solle „so lange wie möglich“ am Präsenzunterricht festgehalten werden, sagte Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) der F.A.Z. Der persönliche und regelmäßige Kontakt zu den Lehrern sei durch digitale Ausstattung nicht zu ersetzen.

Trotzdem hat die Landesregierung mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen Anfang Oktober ein Modell für einen „digitalgestützten Distanzunterricht“ entwickelt. Der erlaubt es Berufsschulen – und in besonderen Fällen auch allgemeinen Schulen – von Klassenstufe acht an, den Präsenzunterricht durch digitalen Unterricht zu ersetzen. Allerdings mit einer Obergrenze von 25 Prozent der Unterrichtsstunden, an Berufsschulen sind es 50 Prozent. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte dazu, das Programm sei erst angelaufen, die ersten Anträge seien eingegangen: „Erste Wahl bleibt der Präsenzunterricht für alle.“

In Hessen gibt es einen Vier-Stufen-Plan für den Unterricht in Corona-Zeiten. Aktuell gilt Stufe zwei, also Präsenzunterricht mit Hygienevorschriften und Maskenpflicht von Klasse fünf an. Die Opposition im Landtag fordert regelmäßig, zu Stufe drei – das hieße: Wechsel zwischen Präsenz- und Digitalunterricht – zu wechseln. Das tue die Landesregierung nicht, weil sie es versäumt habe, für Konzepte wie Technik für den digitalen Fernunterricht zu sorgen, heißt es von Kritikern. Von „Schulchaos“ ist gar die Rede.