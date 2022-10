Einigung nach Streit : Türkisch ist auf dem Pausenhof erlaubt

Aktualisiert am

Vor zwei Jahren musste eine neun Jahre alte Schülerin in einer Stadt im Schwarzwald eine Strafarbeit machen, weil sie auf dem Schulhof Türkisch gesprochen hatte. Das war nicht rechtmäßig.

Im Sommer 2020 erlangte die nicht sonderlich touristische Stadt Blumberg am Schwarzwaldrand nationale Bekanntheit. An der Grund- und Werkrealschule Eichberg hatte eine Lehrerin einer damals neun Jahre alten Schülerin aus einer türkischstämmigen Familie eine Strafarbeit aufgebrummt – weil sie auf dem Schulhof nach einem Streit mit einer Mitschülerin Türkisch und nicht Deutsch gesprochen hatte – zu Unrecht, wie nun ein Gericht in einem Vergleich darlegte.

43 Prozent der Schüler der Grundschule stammen aus Einwandererfamilien. Die Grundschulklassen hatten sich auf einen „Regelkatalog“ verständigt – Regel 11 lautete: „Wir sprechen alle die deutsche Sprache.“ Die Schülerin schrieb in der Strafarbeit: „Wir dürfen die Muttersprache nicht sprechen. Damit wir besser Deutsch sprechen können.“ Die Anordnung der Strafarbeit war rechtswidrig.