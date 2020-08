Schule und Corona : Was haben eigentlich die Lehrer die ganze Zeit gemacht?

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ist es wirklich zu viel verlangt, sich an jenen Grundschullehrerinnen zu orientieren, die einmal in der Woche zum Austausch bereitstanden, auf jeden Schüler individuell und ausführlich eingingen – und fast jederzeit erreichbar waren?

Denn die Corona-Krise hat eigentlich auch der Schule und den Lehrern Zeit gegeben. Zeit für die Schüler, wenn man denn wollte. Zeit sogar, auf Einzelne einzugehen. Gewiss, manche Schüler gehören eigentlich nicht aufs Gymnasium. Und es kann nicht Aufgabe von Lehrern sein, denen, die ohnehin nicht viel verstehen, Dauernachhilfe zu geben.

Aber für bloßes Verwalten, Abfragen, für die schiere physische Anwesenheit, die durch den Wegfall des Präsenzunterrichts auch noch entfiel – dafür braucht man weder Schule noch Lehrer. Erst recht keine, die verbeamtet sind, wie mittlerweile in fast allen Bundesländern wieder. Und das Erreichen dieses Status gilt deshalb unter Anwärtern als höchstes Ziel. Die eigene Versorgung steht im Mittelpunkt. Und vergessen wird, dass gerade mit dem Beamtenstatus Pflichten verbunden sind – auch solche der Gefahrtragung.

Risiken der Ansteckung tragen viele in Corona-Zeiten, auch Geringverdiener ohne Kündigungsschutz. Es ist deshalb beschämend, wenn Lehrer(-verbände) so tun, als sei jeder über sechzig so gefährdet oder gar schon präventiv krank, dass er nicht dienstfähig sei. Das Risiko, sich trotz der ausgeklügelten Hygienepläne zu infizieren – was ja noch nicht gleichbedeutend mit Krankheit ist –, muss von Lehrern schlicht getragen werden. Sie können und müssen zum Unterricht verpflichtet werden.

Die löblichen Ausnahmen stechen umso schärfer heraus. Aber wie viele Lehrer gibt es noch, denen ihre Schüler noch zu Schulzeiten Gedichte widmen, wie einst Robert Gernhardt? Seinen Lateinlehrer Otto Kampe verewigte er so: „Er ist wie Crassus sehr gerissen/und so beredt wie Cicero./Wie Maecen ist er kunstbeflissen,/ ein Wüstenfuchs wie Scipio...“ Und er schließt: „Wie Tacitus ist er Erzähler./Wie Seneca sucht er das Wahre./ Er hat wie Cato keine Fehler/ und so wie Caesar keine Haare.“ Das Wort vom Wüstenfuchs bezog sich, wie Gernhardt selbst schrieb, auf die Teilnahme Kampes am „Afrikafeldzug“. Aus der Zeit gefallen, auch das.

Ein außergewöhnlicher Schüler, gewiss – aber wodurch wurde er so? Durch Lehrerpersönlichkeiten, die Begeisterung entfachten. Nun kann man nicht überall Zustände wie im Film „Der Club der toten Dichter“ erwarten – und selbst dort ist der charismatische Lehrer die verfemte Ausnahme.

Nein, auch die alten Schulzeiten sollte man nicht glorifizieren. Doch wie berührend die Zeilen von Ringelnatz, die dieser große Dichter „An meinen Lehrer“ schrieb: „Ich war nicht einer deiner guten Jungen./ An meinem Jugendtrotz ist mancher Rat/ Und manches wohlgedachte Wort zersprungen./Nun sieht der Mann, was einst der Knabe tat./ Doch hast du, alter Meister, nicht vergebens/ An meinem Bau geformt und dich gemüht./ Du hast die besten Werte meines Lebens/ Mit heißen Worten mir ins Herz geglüht...“. Kann man sich größeres Lob vorstellen, einen höheren Anspruch vorstellen? Es gibt Lehrer, die ihn einlösen. Es könnten mehr sein.