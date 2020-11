Präsenz als Herkulesaufgabe : „Wir drohen eine verlorene Corona-Schülergeneration zu bekommen“

Trotz steigender Corona-Zahlen schien sich nach den Sommerferien das Infektionsgeschehen in den Schulen in Grenzen zu halten. Als die Ministerpräsidenten Ende Oktober Kontaktbeschränkungen beschlossen, nahmen sie die Schulen bewusst aus. Solange es geht, soll Präsenzunterricht stattfinden. Laut einer Abfrage der F.A.Z. bei den Kultusministerien steigt aber die Zahl der infizierten Schüler und Lehrer; vor allem müssen immer häufiger ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Das Beispiel Bayern, wo die Infektionszahlen insgesamt sehr hoch sind, zeigt jedoch, dass der prozentuale Anteil der infizierten Schüler noch immer verhältnismäßig gering ist. Nach Angaben des dortigen Kultusministeriums sind 2,3 Prozent der 1,65 Millionen Schüler und 1,51 Prozent der 155.000 Lehrkräfte in Quarantäne. Nachweislich infiziert haben sich in Bayern 0,27 Prozent der Lehrer und 0,17 Prozent der Schüler.

Wie viele Schüler und Lehrer insgesamt in Quarantäne sind, lässt sich nur schwer bestimmen. Der Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger hatte Mittwoch gesagt, 300.000 seien laut Schätzungen des Verbands in Quarantäne. Bezogen auf die 11 Millionen Schüler in Deutschland wären also 2,7 Prozent in Quarantäne. Selbst in stark von der Pandemie betroffenen Ländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen liegt der prozentuale Anteil von Schülern in Quarantäne leicht darunter, es handelt sich um 2,3, bzw. 2,48 Prozent. In Sachsen liegt der Anteil der Schüler in Quarantäne nur bei 0,3 Prozent, in Thüringen nur bei 0,03 Prozent. Der Wert von 300.000 Schülern in Quarantäne dürfte also deutlich zu hoch gegriffen sein. Die Kultusministerkonferenz veröffentlicht bislang keine vollständigen Zahlen über das Infektionsgeschehen in Schulen.

Nur 90 Schulen sind bundesweit geschlossen

Laut der F.A.Z.-Abfrage befinden sich derzeit 2938 Schulen bundesweit nicht im Regelbetrieb. Das umfasst geschlossene Schulen, teilweise geschlossene Schulen oder solche, in denen der Unterricht durch Quarantänemaßnahmen eingeschränkt ist. Das Saarland und Brandenburg haben die Zahlen nicht erhoben. Insgesamt sind bundesweit nur 90 Schulen geschlossen.

In Hamburg ist es beispielsweise nur eine Schule, die vollständig auf Distanzunterricht umgestellt hat. 0,25 Prozent der Schüler und 0,43 Prozent der Lehrkräfte haben sich angesteckt, sind es inzwischen 778 Infektionen im schulischen Kontext – mit deutlichem Anstieg nach den Herbstferien. Doch in Hamburg zeigt sich, wie die Kritik am Krisenmanagement der Bildungspolitiker wächst.

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) bezeichnet den Anstieg der Infektionen unter Lehrern und Schülern in der vergangenen Woche als Momentaufnahme. „Bis zu den Herbstferien waren die Zahlen sehr gering”, sagt Rabe im Gespräch mit der F.A.Z. Lehrer und Eltern kritisieren Rabes Krisenmanagement. Bereits Ende Oktober schrieben Elternvertreter in der Hansestadt, es sei zwar löblich, die Schulen offen halten zu wollen. „Jedoch wird die Angst und Verunsicherung der Familien in dieser Angelegenheit nicht berücksichtigt“, so die Elternkammer Hamburg. Grit Katzmann, Vorsitzende des Hamburger Lehrerverbandes, spricht von großer Unsicherheit unter Lehrern. „Mit Ängsten wird gespielt”, sagt Katzmann. „Wenn ein Schüler erkrankt, werden längst nicht alle anderen getestet. Das bedeutet aber auch, dass Lehrer nie wissen, wer vor ihnen sitzt“, so Katzmann. Dass es etwa Plexiglasscheiben als Schutz gebe, helfe wenig. „Eigentlich sollten wir in Hamburg flächendeckend mit FFP2-Masken versorgt werden, aber die gibt es nicht.“ Katzmann kritisiert, der Bildungssenator nehme seine Fürsorgepflicht als Dienstherr nicht wahr.