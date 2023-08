In NRW hat die Schule wieder begonnen – mancherorts in Containern. Die Bildungsmisere ist oft auch eine bauliche. Die Kommunen fordern deshalb eine schnelle Reform des Systems der Schulfinanzierung.

„Eigentlich bräuchte jede Schule einen IT-Hausmeister“: Computerraum in einer Grundschule in Duisburg Bild: Stefan Finger

Die Aufregung an der Wilberg­schule im Bochumer Stadtteil Riemke war am ersten Schultag nach den Sommerferien groß. Weil in Bochum wie in vielen Städten in Deutschland unter anderem wegen des starken Zuzugs von Flüchtlingen deutlich mehr Kinder eingeschult werden als in den vergangenen Jahren, müssen rasch neue Klassenräume geschaffen werden.

Allein in der Großstadt im Herzen des Ruhrgebiets sind dafür mehr als 170 Schulcontainer nötig. Doch weil der Hersteller nicht mehr mit der Produktion nachkommt, kamen in der Wilbergschule bisher statt vieren nur zwei Container an. Bis auf Weiteres findet der Unterricht für manche Schüler deshalb in den sogenannten Differenzierungsräumen statt – die eigentlich für die Förderklassen gebraucht werden.