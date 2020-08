Schulbeginn : Wie geht es in den Klassenzimmern weiter?

Wenn in dieser Woche im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen sowie in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg die Schule beginnt, wünschen sich Schüler, Eltern und Bildungsverantwortliche nichts mehr als eine möglichst lange infektionsfreie Zeit des Präsenzunterrichts unter Pandemiebedingungen. Nordrhein-Westfalen hat für Schüler und Lehrer eine Maskenpflicht im Unterricht verhängt; sie gilt von der fünften Klasse an. Zunächst soll sie nur bis zum 31. August in Kraft sein, doch eine Verlängerung ist schon jetzt wahrscheinlich, obwohl der Marburger Bund die Maskenpflicht, im Unterschied zu den Virologen, für sinnlos hält.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

In allen anderen Ländern, in denen diesen Montag die Schule beginnt, kann die Maske am Platz abgenommen werden. Schleswig-Holstein empfiehlt das Maskentragen im Schulgebäude, nicht aber für den Unterricht, eine Maskenpflicht gibt es nicht. Brandenburg wird wahrscheinlich an diesem Dienstag eine Maskenpflicht in Schulgebäuden beschließen. Die Berliner Schulbehörde hat die Schulen mit einer „Anschub-Reserve“ von nahezu 300.000 Mund-Nasen-Bedeckungen versorgt, um die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in den Schulgebäuden zu sichern.

In einer Mitteilung des Senats heißt es: „Diese Pflicht besteht in Berlin in Schulgebäuden außerhalb des Unterrichts sowie außerhalb der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung (Hortbereich)“. Kein Land schließt aus, dass es bei steigenden Infektionszahlen auch für den Unterricht die Maskenpflicht verhängt. Für Schüler und Lehrer ist das eine Belastung, aber ein Unterricht mit Maske dürfte den meisten lieber sein als kein Unterricht. Visiere sind weniger belastend, schützen aber auch weniger.

Zwischen Hysterie und Sorglosigkeit

In allen Ländern gibt es Handlungsanweisungen für die Eltern. Schleswig-Holstein hat sogar einen Verhaltenspsychologen bemüht, um den Brief zum Schuljahresbeginn zu formulieren. Auf zwei Seiten ist alles Wichtige zusammengefasst, vor allem für den Fall, dass das Kind krank wird oder nur leichte Grippesymptome zeigt. „Es sollten nur Kinder zur Schule kommen, die keine Krankheitssymptome haben oder die ein ärztliches Attest vorlegen können, dass ihre Symptome eine andere Ursache (z. B. Allergie) haben.“ Die Gesellschaft für Virologie hat dazu geraten, auch Schüler mit milden Symptomen und leichten Atemwegsinfektionen labordiagnostisch abzuklären, „weil sie als Anzeiger von Übertragungsherden (Clustern) eine unverzichtbare Rolle in der Früherkennung von Schulausbrüchen spielen“.

Auch in den anderen Ländern zerbricht man sich schon jetzt den Kopf, wie mit Schülern umzugehen ist, die verschnupft in die Schule kommen, ohne in Hysterie oder falsche Sorglosigkeit zu verfallen. Möglicherweise empfiehlt es sich in solchen Fällen, auf Stufenpläne zurückzugreifen, wie sie in Bayern, Sachsen und seit Freitag auch in Schleswig-Holstein gelten und von Kinderärzten und Kinderinfektiologen empfohlen werden. Sie richten sich nach der Anzahl Infizierter pro 100.000 Einwohner und geben Schulen klare Handlungsanweisungen mit immer strikteren Präventionsmaßnahmen.

Die GEW fordert schärfere Präventionen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat in Nordrhein-Westfalen CO2-Ampeln für Klassenzimmer gefordert und sich gegen eine Maskenpflicht im Unterricht ausgesprochen. Die Ampeln zeigen an, wenn dringend gelüftet werden muss, die Konzentration virushaltiger Luftpartikel, der sogenannten Aerosole, messen sie nicht. Auch der Präsident des Lehrerverbandes, der seit Wochen Hygieneforderungen stellt, will schärfere Prävention in Schulen. In Schleswig-Holstein beklagt die GEW einen „hartherzigen Umgang“ mit Lehrern, die einer Risikogruppe angehören, und unterstützt zwanzig Klagen von Lehrern, deren ärztliches Attest, vom Präsenzunterricht befreit zu werden, nicht anerkannt wurde.

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt gibt es im Norden 28.000 Lehrer. 1600 haben Atteste vorgelegt, davon wurden 780 Fälle bisher geprüft und 32 Lehrer als schutzbedürftig anerkannt. In einem Fall ist das Urteil schon ergangen: Das Verwaltungsgericht Schleswig untersagte dem Bildungsministerium in Kiel in einem Eilverfahren, eine lungenkranke Lehrerin zum Schuljahresstart im Präsenzunterricht einzusetzen. Der Beschluss ist allerdings vorläufig, das Land wurde noch nicht gehört. Die Gesundheit der Lehrer sei ihr sehr wichtig, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). „Lehrkräfte, die von ihrem Hausarzt eine relevante Vorerkrankung attestiert bekommen haben, können sich an den betriebsmedizinischen Dienst des Ministeriums wenden.“ Nur wenn der Betriebsarzt unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionen ebenfalls der Meinung ist, dass der Präsenzunterricht ein zu hohes Risiko für einen Lehrer wäre, darf dieser zu Hause bleiben. Auch in Nordrhein-Westfalen reicht ein einfaches ärztliches Attest nicht aus, vielmehr ist eine arbeitsmedizinische Begutachtung nötig.