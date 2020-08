Schulbeginn mit Corona : Das Experiment

Wenn die Schulen an diesem Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen, dann beginnt nicht nur ein neues Schuljahr. Es ist der Anfang eines Experiments, und der Versuchsaufbau hat es in sich. Mitten in einer Phase, in der die Zahl der Corona-Infizierten wieder steigt, proben die Schulen einen neuen Normalbetrieb. Erst im Nordosten, danach in Hamburg, dann in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt, damit sie sich nicht mischen – so wollen die Verantwortlichen das Virus kleinhalten, wenn es doch einmal auftaucht.

Niemand weiß, ob das funktionieren wird, ob die Hygienekonzepte etwas taugen, ob sich alle daran halten. Zweifel sind angebracht, denn überall im Land fehlt es gerade an der nötigen Disziplin im Umgang mit Corona. Man muss nicht einmal die irrlichternden Demonstranten vom Wochenende in Berlin als Zeugen dafür aufrufen, dass Unvernunft und mangelnde Rücksichtnahme in manchen Kreisen nicht nur toleriert, sondern geradezu eingefordert werden.

Die gefühlte Normalität des Alltags ist trügerisch

Auch jenseits dieser sinistren Kreise machen die Deutschen gerade keine gute Figur, wenn es darum geht, die Hygieneregeln einzuhalten. Die unliebsame Alltagsmaske bleibt immer häufiger in der Tasche. Doch das Virus bleibt gefährlich. Die gefühlte Normalität des Alltags ist trügerisch.