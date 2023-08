Klassenzimmer in der Henri-Dunant-Schule in Frankfurt am Main. (Symbolbild) Bild: Hannah Aders

Der Hinweis auf die hohe Zahl von 6,2 Prozent Schulabbrechern ist zur Chiffre für das Versagen des gesamten Bildungssystems geworden. Seit zehn Jahren ist die Zahl gleich geblieben, 47.500 waren es allein im Jahr 2021. Jeder einzelne ist einer zu viel, weil er ein Leben im Abseits vor sich hat. Nur in den wenigsten Fällen gelingt noch der Zugang zu einer qualifizierten Berufsausbildung. Viele versuchen im Übergangssystem Schulabschlüsse nachzuholen, was nur jedem Zwanzigsten gelingt. Schulabbrecher arbeiten, wenn überhaupt, fortwährend in riskanten Beschäftigungsverhältnissen. Für sie wird Hartz IV oder das Grundeinkommen zur Lebensperspektive.

Die Schulabbrecher sind meist männlich, stammen häufig aus Elternhäusern in Armut und Arbeitslosigkeit, aus Familien mit Migrationsgeschichte oder einem Milieu, das der Schule und dem Schulbesuch keine Bedeutung beimisst. Aber wer gilt überhaupt als Schulabbrecher?

Viertletzter Platz in der EU

Die EU bezeichnet Jugendliche als Schulabbrecher, die höchstens einen Abschluss der Sekundarstufe I, aber keinen weiteren Abschluss in der Aus- oder Weiterbildung erreichten. Nach dieser Definition liegt Deutschland mit einer Schulabbrecherquote von 12,2 Prozent im Jahr 2022 auf dem viertletzten Platz in der EU.

Im Nationalen Bildungsbericht in Deutschland gelten als Schulabbrecher Jugendliche, die eine Schule verlassen, ohne zumindest den Hauptschulabschluss erreicht zu haben. Das schließt Förderschüler mit den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung ein. Als Schulabbrecher werden außerdem Schüler gezählt, die eine Schule noch vor Vollendung der Schulpflicht ohne Abschluss verlassen. Meist sind das Schüler, die über lange Zeit schwänzen und schließlich ganz den Anschluss verlieren und im Schulabsentismus landen.

Die elementare Aufgabe, die Schulpflicht zu sichern, erfüllen gerade in großen Städten oder Stadtstaaten wie Bremen viele Schulen nicht. Die Absentismusquoten liegen punktuell bei 20 bis 50 Prozent, doch auch sie werden nicht systematisch erhoben. Es gibt keine Statistik über die Fehlzeiten, und es gibt auch keine Erhebung über den Unterrichtsausfall in den Ländern. Längst nicht alle Schulen bringen die Kraft mancher engagierten Brennpunktschule auf, spätestens um fünf nach acht die unentschuldigt fehlenden Schüler oder deren Eltern abzutelefonieren.

Aufwertung der Förderschulabschlüsse

Die Unklarheiten hören nicht bei der Begrifflichkeit auf, es fehlt auch eine einheitliche Statistik. Jedes Land bewertet etwa die Förderschulabschlüsse anders. Das zeigt sich vor allem an den ostdeutschen Bundesländern. Trotz vergleichsweise immer noch niedriger Anteile von Schülern mit Migrationshintergrund ist die Zahl der Schulabbrecher in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auffällig hoch und schwankt zwischen 8 und 9,6 Prozent. Sachsen-Anhalt erwägt nun, die Förderschulabschlüsse ebenfalls zu allgemeinbildenden Abschlüssen aufzuwerten. Die übrigen östlichen Länder könnten folgen und würden damit ihre Abbrecherquote um ein Vielfaches reduzieren. In Berlin dagegen liegt sie bei 6,7 Prozent, weil dort die zielgleiche Beschulung im Fördersystem mit der Berufsbildungsreife gleichgesetzt wird, also dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss.

Doch wie kann es sein, dass etwa in Berlin 27 Prozent der Viertklässler die Mindestanforderungen im Lesen am Ende der vierten Klasse verfehlen und 27,1 Prozent die Mindeststandards in Mathematik und am Ende doch mit einem Zertifikat die Schule verlassen? Die Diskrepanz zwischen den unterdurchschnittlichen Ergebnissen der Leistungsvergleiche und den verliehenen Zeugnissen ist keineswegs nur in der Hauptstadt riesig, und darin liegt der eigentliche Skandal. Fatalerweise werden die Leistungsvergleichsstudien in dem Maße schlechter, in dem die Anzahl der Abschlüsse zunimmt.

Die Länder rechnen sich das Verfehlen des Bildungsminimums schön, indem sie am Ende der Sekundarstufe­ I auch Schülern ein Zertifikat erteilen, die erwiesenermaßen nach der Grundschule nichts mehr dazugelernt haben, also nicht ausbildungsfähig sind. Deshalb dürfte es bildungspolitisch durchaus erwünscht sein, dass die Diskussion über das vom Bundesverfassungsgericht geforderte „Recht auf einen unverzichtbaren Mindeststandard schulischer Bildung“ wieder weitgehend verstummt ist. Auch die Bildungsforschung gibt vor, nicht zu wissen, wie ein Bildungsminimum aussehen könnte.

Dabei wäre es dringend nötig, Mindeststandards als Ermöglichungsstrukturen für Lernerfolg aufzufassen, doch das bleibt aus. So viel Selbstbetrug im Bildungssystem kann sich Deutschland nicht leisten. Die Länder müssen sich auf eine einheitliche Datenerhebung einigen und endlich mit offenen Karten spielen, wenn es um das Bildungsminimum geht.