Gegen „Durchseuchungsplan“ : Schüler fordern mehr Schutz vor Corona

Zwei volle Pandemiejahre mit Schulschließungen mussten vergehen, bis die Kultusminister ihr Ohr den Schülern geliehen haben. Es bedurfte der Onlinepetition #WirWerdenLaut, die inzwischen von knapp 128.000 Menschen unterzeichnet wurde und klare Forderungen an Kultusminister und die Bundesbildungsministerin richtet. Die Bundesschülerkonferenz und die meisten Landesschülervertretungen sind, wie sie der F.A.Z. berichten, nicht ganz glücklich über diesen Brandbrief, in dem der Politik ein „Durchseuchungsplan“ vorgeworfen wird. Denn sie sehen vieles anders und standen in einigen Ländern auch schon im Gespräch mit der Politik. Unterzeichnet wurde die Petition deshalb auch nur von zwei Landesschülervertretungen, von der Landesschülerkonferenz in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Vielleicht war es deshalb auch kein Zufall, dass genau diese beiden Landesschülerkonferenzen sowie die Schülervertreter aus Bremen beim Gespräch mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), am Dienstagabend fehlten. Die Schülervertreter aus den übrigen 13 Ländern waren zugegen, und Prien war sichtlich angetan vom konstruktiven Gespräch mit ihnen. Sie habe sich in Schleswig-Holstein während der Corona-Pandemie schon dreizehnmal mit den dortigen Schülervertretern getroffen und viele praktische Vorschläge übernommen, sagte sie am Mittwoch gegenüber der F.A.Z. So hätten die Schüler nach der Weihnachtspause Tests auch für Geimpfte und Geboosterte gefordert, berichtet Prien, und sie haben sie gegen den Widerstand des zuständigen Sozialministeriums auch bekommen.

Einig sind sich alle Schülervertreter darin, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie zu wenig gehört wurden, dass die Politik über sie hinweggegangen ist. „Die Schüler fordern zu Recht ein, rechtzeitig gehört zu werden“, sagt Prien. Auch bemängelten sie eine viel zu späte Kommunikation, „hier müssen wir alle besser werden“, versicherte die KMK-Präsidentin. Derzeit denkt die KMK über regelmäßige Gesprächsformate mit Schülern nach, an denen auch das KMK-Präsidium beteiligt werden soll. Die Schüler wollen über Lehrkräftegewinnung und Lehrermangel, Schulsozialarbeit, den Digitalpakt und Schule in Pandemiezeiten sprechen.

„Angriffe auf den Präsenzunterricht inakzeptabel“

Uneins sind sich die Schüler über den Präsenzunterricht. Die große Mehrheit will in die Schule kommen, einige sorgen sich aber auch vor Infektionen und fühlen sich ausgesprochen unwohl, wenn einzelne Lehrer die Hygieneregeln nicht streng befolgen oder die leichtsinnigen Mitschüler Druck auf die Ängstlichen ausüben. Die Schülervertretungen in den Stadtstaaten verweisen bei ihrer Befürwortung des Präsenzunterrichts auf die Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, die in Schülervertretungen so wenig eine Stimme haben wie deren Eltern in Elternvertretungen.