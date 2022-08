Schröder und die SPD : Nur ein Ausrutscher?

Gerhard Schröder vor einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages zum Projekt Nord Stream 2 am 1. Juli 2020. Bild: dpa

Die SPD räumt auf. Und zwar in den Ecken, in denen sich seit knapp zwanzig Jahren viel Unrat gesammelt hat – so sieht es zumindest die Partei selbst. Denn sie räumt auf mit der Schröder-Ära und schließt gerade ab mit den Agenda-Reformen und Hartz IV. Stattdessen wird es bald das Bürgergeld geben, es soll wieder mehr ge­fördert werden und weniger gefordert. Das war der Satz, den der da­malige Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002 prägte. Und kann es deswegen Zufall sein, dass dieser Tage Arbeitsminister Hubertus Heil Hartz IV beerdigt?

So weit, dass die SPD ihren ersten Kanzler seit Helmut Schmidt aus der Partei wirft, ist es einstweilen aber nicht gekommen. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover sah am Montag keine Veranlassung, den vormaligen Parteivor­sitzenden zu rügen oder gar aus der Partei auszuschließen. Ein Verstoß gegen die Parteiordnung liege nicht vor, befand das Gremium.

Doch auch wenn Schröder bleibt: Die SPD, jetzt wieder Kanzlerpartei, will nun eine ganz andere sein als in den Jahren zwischen 1998 und 2005. Ist das fair? Und ist das politisch klug? Die erste Frage ist eine des Stils und Anstands, sie spielt nicht die entscheidende Rolle. Bei der zweiten Frage aber geht es um die Zukunft. Nach dem Ende der Schröder-Kanzlerschaft entwickelte die SPD enorme Selbstzerstörungskräfte. Diese Wucht der Eigenwut war in den vergangenen Wochen wieder beim Um­gang mit Schröder erkennbar.

Mehr zum Thema 1/

Es ist ein verspätetes Aufräumen. Denn die SPD musste zwar 2005 das Kanzleramt an die CDU abgeben, aber mitregieren musste sie eben auch. Eine Entfesselung, wie sie viele Parteien nach dem Wechsel in die Opposition erlebt haben, gab es für die SPD nicht.

Den Enkeln war nichts heilig

Der „Enkel-Generation“ von Willy Brandt, zu der auch Schröder gehörte, war nichts heilig. Die Partei diente ihr in erster Linie als Instrument zur Befriedigung ihres Ehrgeizes. Schön ist das nicht, aber es war am Ende erfolgreich. Mit den Tabubrüchen des lustvollen Provokateurs Gerhard Schröder musste dann die Generation nach ihm leben – Steinmeier, Nahles, Heil, Scholz. Gegen den politischen Kampfsportler Schröder wirkt Scholz noch schmaler und braver. Der fleischgewordene Gegenentwurf.

Dabei sind die Umstände, unter de­nen die beiden es jeweils ins Kanzleramt geschafft haben, gar nicht so verschieden. Und deswegen sollte die SPD aufpassen, wie sie mit ihrem Er­be umgeht.

1998 bereitete ein gesellschaft­liches Gefühl den Wahlsieg Schröders vor: die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg. Die Zeit der Deregulierung und Eigenverantwortung schien vorbei, der Wunsch nach einer Renaissance des kümmernden Sozialstaats war bei vielen groß. Dadurch waren die traditionellen Botschaften der Sozialdemokraten plötzlich wieder gefragt.

Der große Integrator

Etwas Ähnliches hat Scholz im Bundestagswahlkampf 2021 erlebt. Er musste mit dem Problem umgehen, dass das Bildungsversprechen vielerorts zwar eingelöst worden war, darüber aber diejenigen vergessen wurden, die nicht aufsteigen wollten oder konnten. Aus diesem Grund versprach die SPD den Bau von 400.000 Wohnungen und schrieb in großen Buchstaben „Respekt“ auf ihre Wahlplakate, nach dem Motto: Du bist gut so, wie du bist. Zuletzt hatte der große Integrator Schröder den Menschen dieses Gefühl vermitteln können.

Wie Schröder zielte auch Scholz auf die Grenzschichten zwischen Union und SPD. Er erkannte, dass die Menschen zwar irgendwie für Veränderung und Innovation waren, sich aber auch ängstigten. Wie 1998.

Während der Kanzlerschaft kam dann freilich vieles ganz anders. Unter Schröder brach die SPD mit gleich mehreren sozialdemokratischen Vorstellungswelten. Die Terroranschläge von 2001 verlangten ei­ne strenge Innenpolitik und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und die hohe Arbeitslosigkeit eben die Agenda 2010. Der Bruch, den Scholz infolge des Ukrainekriegs vollziehen muss, ist noch größer. Die SPD als eine Friedenspartei mit großer Liebe gegenüber Moskau – das ist vorbei. Wie früher stehen nun viele Sozi-Akti­visten ideologisch nackt da. Die Zu­kunftsgewissheit, die für die SPD immer so wichtig war, gibt es nicht mehr.

Nur Nixon konnte nach China ge­hen, nur Schröder den Arbeitsmarkt umkrempeln, nur Scholz die Zeitenwende verkünden. Schröders Reformen waren notwendig, aber ihm liefen die eigenen Leute weg. Auch, weil die Funktionäre fröhlich mitmachten bei der Selbstkasteiung. Noch kann Kanzler Scholz davon ausgehen, dass seine Partei die Kehrtwende in der Sicherheits- und Russlandpolitik mitträgt. Aus der Vergangenheit muss sie aber auch die Lehre ziehen, wie man dieses Er­be ausbaut.