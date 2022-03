Früherer Kanzler in Moskau : Keine Bestätigung für Treffen von Schröder mit Putin

Der frühere Kanzler war mit seiner Frau in Russland, um mit Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Olaf Scholz war nicht eingeweiht.

Am vorigen Wochenende brachte die Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder ihren Mann als Friedensstifter im Krieg Russlands gegen die Ukraine ins Spiel. Was immer ihr Mann tun könne, „um zur Beendigung des Krieges beizutragen“, werde er tun, hatte Soyeon Schröder-Kim auf Instagram gepostet. Und siehe da: Wenige Tage später machten zunächst Gerüchte die Runde, Schröder sei nach Moskau gereist, um mit dem russischen Präsidenten, seinem langjährigen Freund, Wladimir Putin zu sprechen.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Bundeskanzler Scholz, SPD-Mitglied wie Schröder, wollte am Donnerstag die Berichte nicht kommentieren. So blieb es auch am Freitag. So wenig bislang offiziell über Schröders Besuch in Moskau bekannt ist, ist eines doch klar: Scholz hat seinen Parteifreund und Vorvorgänger nicht geschickt. Er und seine Leute erfuhren erst am Donnerstagnachmittag auf dem Weg zum EU-Gipfel in Versailles durch Medienberichte von der Sache. Man habe überhaupt nichts gewusst, Schröder habe niemanden vorgewarnt, hieß es am Freitag in Regierungskreisen.

Dafür, dass es tatsächlich zu einem Gespräch mit Putin kam, gibt es keinen offiziellen Beleg. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das zumindest nicht. Auf die Frage nach einem Treffen des SPD-Politikers mit dem Kremlchef sagte Peskow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge: „Ich habe keine Informationen zu Schröder. Ich kann Ihnen nichts sagen.“ Als möglichen Beleg für den Aufenthalt des Ehepaars Schröder in Moskau konnte nur ein Foto von Schröder-Kim dienen, das sie mit gefalteten Händen vor einem Fenster zeigt, im Hintergrund der Kreml.

Die Erwartung, dass in der Sache etwas herauskommen könnte, was zur Beilegung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beitrüge, ist in der Bundesregierung äußerest gering. Bei den jüngsten Gesprächen, die Scholz mit Putin hatte, um auf das Ende des Krieges hinzuwirken, war dem Vernehmen nach von einer Rolle des Altkanzlers nicht die Rede. Noch am Donnerstag, als Schröder in Moskau war, hatten Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron versucht, in einem Telefonat auf Putin einzuwirken.

Ein Motiv für Schröders Besuch in Moskau könnte sein, dass der Altkanzler in seiner Partei immer mehr in die Defensive gerät wegen seiner engen Kontakte zu Putin und seinen Posten in russischen Staatsunternehmen. Schröder macht Kasse mit einem Kriegstreiber, das ist für die SPD kaum zu ertragen. Spätestens seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine wenden sich alle einflussreichen Sozialdemokraten von Schröder ab. Am vorigen Wochenende hatten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil den Druck erhöht. In einem Brief hatten sie formuliert, es gelte, sich „unmissverständlich“ gegen das kriegerische Handeln Putins zu stellen. „Handle und sage klare Worte“, hieß es in dem Schreiben.

Scholz sucht nicht den Kontakt zu Schröder. Wie zu hören ist, sollen die beiden das letzte Mal Anfang Dezember Kontakt gehabt haben, als Scholz zum Bundeskanzler gewählt wurde. Einen Tag später präsentierte Schröder sogar ein Buch, in dem der Weg von Scholz ins Kanzleramt beschrieben wird. Scholz distanziert sich intern wie öffentlich von Schröder. Dass dieser bis heute seine einstige Beschreibung Putins als „lupenreinen Demokraten“ nicht zurückgenommen hat, missfällt dem heutigen Bundeskanzler schon lange. Erst kürzlich forderte er den Vorvorgänger auf, seine gut bezahlten Posten beim Pipelinebetreiber Nord Stream und dem russischen Ölunternehmen Rosneft aufzugeben.

Mehr zum Thema 1/

„Ich finde nicht richtig, dass Gerhard Schröder diese Ämter wahrnimmt, und ich glaube auch, dass es richtig wäre, er würde sie niederlegen“, sagte Scholz erst kürzlich. Das Verhältnis zu seiner christdemokratischen Vorgängerin Angela Merkel ist jedenfalls weitaus besser als das zu seinem Parteifreund Schröder. Sollte es diesem darum gehen, seinen ramponierten Ruf in der SPD auch nur ein wenig zu bessern, so dürfte er aufmerksam gelesen haben, dass Parteichef Klingbeil dem „Spiegel“ immerhin sagte, alles, was helfe, den Krieg zu stoppen, „ist gut“. Doch sagte Klingbeil ebenso, dass sich erst zeigen müsse, ob der Besuch in Moskau etwas bringe.