Schröder, die SPD und Putin : „Er ist eine Schande für das Amt“

Wegen seiner geschäftlichen Beziehungen in der Kritik: der frühere SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder am 7. Oktober 2005 zusammen mit Wladimir Putin in Sankt Petersburg Bild: AFP

Lange, lange war die Führung der SPD davor zurückgescheut, ihren öffentlichen Druck auf Gerhard Schröder zu erhöhen. Die Rolle des früheren Kanzlers für das Putin-Regime wurde vorzugsweise als die eines Privatmannes dargestellt. Am Samstag, an dem die Sozialdemokraten so viele Koordinaten ihrer bisherigen Politik verschoben, änderte die SPD auch in der Causa Schröder ihren Kurs: Die Partei richtete nun im Stakkato Forderungen an ihren früheren Chef.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil schrieb, „mit einem Aggressor, mit einem Kriegstreiber wie Putin“ dürfe man keine Geschäfte machen, zumal Schröder als früherer Kanzler „nie komplett privat“ handele. „Es ist deswegen überfällig, die geschäftlichen Beziehungen zu Putin zu beenden“, forderte Klingbeil. Seine Ko-Vorsitzende Saskia Esken äußerte sich ebenso: Die Unternehmen Rosneft und Gazprom, für die Schröder arbeitet, seien „Infrastruktur eines blutigen Angriffskrieges“. Schröder schade „dem Ansehen Deutschlands und der Sozialdemokratie“, kritisierte Esken.