Debatte um früheren Kanzler : Schröder darf niedersächsische Landesmedaille behalten

Die früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (links, SPD) und Ernst Albrecht (Mitte, CDU) werden am 23. Oktober 1999 in Hannover vom damals amtierenden Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) mit der niedersächsischen Landesmedaille ausgezeichnet. Bild: dpa

Das Land Niedersachsen hat nicht die Absicht, dem früheren Bundeskanzler und Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (SPD) wegen seiner fortgesetzten Tätigkeit für russische Staatsunternehmen die Landesmedaille abzuerkennen. „Es gibt derzeit keine Überlegungen, dies zu ändern“, teilte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag mit. In einer Landtagsdebatte hatte die mitregierende CDU Schröder zuvor aufgefordert, nach seinem Verzicht auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover nun auch auf die Landesmedaille zu verzichten.

Der CDU-Politiker Jens Nacke stellte Schröder dabei in eine Reihe mit russischen Oligarchen, die wirtschaftlich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin profitieren. Der frühere Kanzler sei „kein würdiger Vertreter“ Deutschlands und Niedersachsens mehr. Schröder hatte die höchste Auszeichnung des Landes im Jahr 1999 erhalten. Ministerpräsident Weil hat rechtlich die Möglichkeit, die Ehrung wegen Unwürdigkeit zu widerrufen.

CDU und FDP griffen in der Landtagsdebatte auch die russlandfreundliche Haltung niedersächsischer SPD-Politiker bis in die jüngste Zeit an. Der CDU-Politiker Nacke kritisierte, nicht nur radikal linke und radikale rechte Parteien hätten die Verbreitung von Unwahrheiten durch russische Propagandasender in Deutschland hingenommen.

CDU kritisiert Schröder-Köpfs Sputnik-Interview

Auch die niedersächsische Migrationsbeauftragte und SPD-Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf habe noch 2017 dem inzwischen verbotenen Propagandasender Sputnik ein Interview gegeben und darin Putin gelobt, um „bewusst jene Menschen für ihren Wahlkampf zu erreichen, die Putin-freundlich gesinnt sind“. Eine „hinreichende Distanzierung“ davon habe Schröder-Köpf bis heute nicht erkennen lassen, monierte die CDU.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner kritisierte, dass Ministerpräsident Stephan Weil in seiner Regierungserklärung vom Dienstag abermals darauf verzichtet hatte, Stellung zu seinen eigenen russlandpolitischen Äußerungen zu nehmen. Noch 2020 habe Weil Sanktionen gegen Moskau abgelehnt, den Anschlag des Putin-Regimes auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalnyj nicht als solchen benannt und zudem die Außenpolitik Amerikas und Chinas in einen Topf geworfen.

Das sei alles „sehr, sehr eigenartig“, sagte Birkner. Weil habe damit eine Politik unterstützt, die Deutschland weiter in die Abhängigkeit russischer Energieimporte getrieben habe. Birkner nannte es ein Problem, wenn ein Ministerpräsident nicht in der Lage sei, sich „selbstkritisch mit seinen Dingen auseinanderzusetzen“.

Weil hatte zuvor in seiner Regierungserklärung einen raschen Ausbau der LNG-Anlandungskapazitäten in Niedersachsen angekündigt, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Birkner erinnerte daran, dass die Landesregierung vor dem russischen Angriff jedoch „haufenweise Anträge“ der FDP für mehr Importkapazitäten für Flüssiggas nicht aufgegriffen hatte. Die FDP mahnte zudem eine offene Debatte über längere Laufzeiten von Atomkraftwerken an.