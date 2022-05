F.A.Z.-Reihe „Junge Köpfe“ : „Was ist Ost?“

Bild: obs

Mit dem jungen Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel sprechen Helene Bubrowski und Simon Strauß in der siebten Ausgabe der „Jungen Köpfe“ über die harte Unterscheidung in West und Ost in Deutschland. Verfolgen Sie das Gespräch am 10. Mai ab 18.30 Uhr im Livestream.