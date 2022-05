Regierungserklärung zum Krieg : Scholz: „EU-Beitritt nicht binnen einiger Monate oder Jahre“

Ukrainekrieg die schwerste der jüngsten Krisen: Bundeskanzler Olaf Scholz während seiner Regierungserklärung am Donnerstag in Berlin Bild: AP

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag in einer Regierungserklärung zu einer entschlossenen Verteidigung des Friedens aufgerufen. Krieg sei auch in Europa nicht unvorstellbar geworden, sagte Scholz im Bundestag. „Frieden ist nur dann selbstverständlich, wenn wir bereit sind, ihn zu verteidigen. Das ist die Lehre, die wir aus Russlands brutalem Angriff auf die Ukraine ziehen.“ Einen „Diktatfrieden“ für die Ukraine lehnte er ab. Dies würden weder die Ukrainer selbst noch die westliche Welt akzeptieren, so Scholz. Erst wenn der russische Präsident Wladimir Putin dies verstehe, seien Friedensverhandlungen möglich.

Scholz sagte weiter, die Europäische Union habe in den vergangenen Jahren unterschiedliche Herausforderungen und Krisen bewältigt. Der Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft sei ohne jeden Zweifel die größte. „In einem aber ähnelt auch diese Krise den vorangegangenen. Einmal mehr erleben wir: Je größer der Druck von außen ist, desto entschlossener und geeinter handelt die Europäische Union.“

Scholz verteidigte die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gegen Kritik in der Bevölkerung und aus der Politik. „Einem brutal angegriffenen Land bei der Vereidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation. Sondern ein Beitrag dazu, den Angriff abzuwehren und damit schnellstmöglich die Gewalt zu beenden.“ Auch er mache sich Sorgen, sagte der Bundeskanzler, betonte aber zugleich: „Uns alle eint ein Ziel: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss bestehen.“ Die Bundesregierung stärke der Ukraine auch militärisch den Rücken, „überlegt, abgewogen und international eng abgestimmt“, sagte Scholz. Es werde keine deutschen Alleingänge geben, die Bundesregierung werde zudem nichts unternehmen, was die Nato zur Kriegspartei werden lasse.

Gleichzeitig wolle die Bundesregierung allen Bürgern angesichts der derzeitigen Preisanstiege zur Seite stehen. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Scholz. Gewährleistet werden müssten die Sicherheit und Unabhängigkeit der Energieversorgung, Energie müsse aber auch bezahlbar bleiben. National und europäisch dürfe der von Russland verschuldete Preisanstieg niemanden überfordern. Das gelte ganz besonders für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Scholz verwies in diesem Zusammenhang auf die Entlastungspakete der Koalition.

„EU-Beitritt nicht binnen einiger Monate oder Jahre“

In seiner Rede warb Scholz außerdem für einen europäischen Solidaritätsfonds zum Wiederaufbau der Ukraine. „Hoffentlich früher als später wird der Krieg enden. Und schon jetzt ist klar: Der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, die Wiederbelebung der ukrainischen Wirtschaft, all das wird Milliarden kosten.“. Daher müsse die Europäische Union jetzt die Vorarbeiten für einen Solidaritätsfonds beginnen, der sich aus Beiträgen der EU und der internationalen Partner speise. Damit werde der Ukraine dabei geholfen, die Zerstörung zu beseitigen. Das Land werde zudem auf dem „europäischen Weg“ unterstützt, Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung und die Demokratie würden gestärkt.

Scholz wies auch auf den Antrag der Ukraine hin, Mitglied der EU zu werden. Die Kommission werde vor dem Europäischen Rat voraussichtlich Ende Juni ihre Einschätzung zu dem Antrag abgeben. Zugleich betonte er, dass der Beitrittsprozess nicht Sache von „ein paar Monaten oder einigen Jahren“ sei. Daher gehe es nun darum, die Ukraine schnell und pragmatisch zu unterstützen. Es gebe „keine Abkürzung“ auf dem Weg in die EU. Den Ländern des westlichen Balkans sagte er dagegen konkret eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu. Der westliche Balkan gehöre zur EU. Dies werde er bei seiner anstehenden Reise in die Länder der Region deutlich machen.