Das Bundeskabinett hat am Donnerstag erstmals eine umfassende China-Strategie für die Bundesregierung beschlossen. Das unter Federführung des Auswärtigen Amts erstellte Dokument soll einen Rahmen für die künftigen Beziehungen zu der Volksrepublik setzen, die Deutschlands größter Warenhandelspartner ist.

In dem Dokument wirft die Bundesregierung der Regierung in Peking vor, Menschenrechte zu relativieren und mit ihrer Machtpolitik im Indopazifik das Völkerrecht auszuhebeln. „Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch Grundfesten der regelbasierten Ordnung, wie bspw. die Stellung der Menschenrechte, zu relativieren“, heißt es in dem 61 Seiten starken Papier.

Harter Kurs gegen Spionage

Im Indopazifik beanspruche China immer offensiver eine regionale Vormachtstellung und stelle dabei völkerrechtliche Grundsätze infrage. „Seine Wirtschaftskraft setzt China gezielt ein, um seine politischen Ziele zu verwirklichen. Chinas Beziehungen zu vielen Staaten in seiner Nachbarschaft und darüber hinaus haben sich durch dieses robuste Vorgehen sehr verschlechtert.“ Die Bundesregierung weist auch darauf hin, dass Chinas Entscheidung, das Verhältnis zu Russland auszubauen, für Deutschland von unmittelbarer sicherheitspolitischer Bedeutung sei.

In dem Dokument wird auch ein harter Kurs gegen chinesische Spionage angekündigt. „Die gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten nehmen insbesondere im Cyberraum immer weiter zu.“ Jeglichen analogen und digitalen Spionage- und Sabotageaktivitäten chinesischer Dienste sowie staatlich gesteuerter Gruppierungen in und gegen Deutschland trete man „entschieden entgegen“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) twitterte nach der Verabschiedung des Dokuments, in der Zusammenarbeit mit China – „wirtschaftlich oder beim Klimaschutz“ – werde die Bundesregierung kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb immer ansprechen.

Er wies darauf hin, dass es nicht das Ziel der China-Strategie sei, sich von China abzukoppeln. „Wir wollen aber kritische Abhängigkeiten künftig vermeiden“, fügte er hinzu. Mit der neuen Strategie reagiere die Bundesregierung auf ein China, das sich verändert habe und offensiver auftrete. „Für uns gilt: China ist und bleibt Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.“

Baerbock: Zeigen, dass wir realistisch sind, aber nicht naiv

Außenministerin Annalena Baerbock äußerte in einer Diskussionsveranstaltung im Berliner China-Institut Merics, man stelle sich mit der Strategie den Herausforderungen, „die sich aus Chinas Verhalten der letzten zehn Jahre ergeben. Und wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden.“ Sie fügte hinzu: „Wir zeigen zugleich, dass wir realistisch sind, aber nicht naiv.“

Baerbock kündigte an, dass jene Unternehmen, „die sich in hohem Maße“ vom chinesischen Markt abhängig machten, das finanzielle Risiko künftig „verstärkt selbst tragen“ müssten. Teil der neuen Strategie der Bundesregierung sei es, „dass die Verantwortlichkeiten für riskante unternehmerische Entscheidung klar bleiben“. Es werde auf Dauer nicht funktionieren, wenn Unternehmen „in guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates verlangen“, so die Außenministerin.

Die Strategie besitzt keine Gesetzeskraft, soll aber als Orientierung für die künftige Ausgestaltung der Beziehungen zu Peking dienen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP hatten die Ausarbeitung der China-Strategie bereits im Herbst 2021 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Zippelius bot der Ampel im Rahmen der Diskussionsveranstaltung mit Baerbock am Donnerstag einen nationalen Konsens bei der Umsetzung ihrer neuen China-Strategie an. Die Union sei zu einem solchen nationalen Konsens bereit, sagte er. Zugleich kritisierte Zippelius, die Union habe sich mehr gewünscht, etwa ein nationales China-Kompetenzzentrum.

Der SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Nils Schmid, forderte wie Zippelius eine intensive Debatte über die Strategie im Bundestag. Das Parlament sei wichtigster Partner bei der Umsetzung der Strategie. Er lobte, die Strategie atme nicht nur den Geist der Defensive und des Bedrohlichen, sondern sei auch ein offensives und selbstbewusstes Eintreten Deutschlands im Systemwettbewerb.

Vertreter der Exportwirtschaft begrüßten die neue China-Strategie der Bundesregierung als „lange überfällig“. Es sei gut, „dass sich die Bundesministerien auf einen gemeinsamen Kurs einigen konnten“, äußerte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Dirk Jandura. „Es ist richtig, Lieferketten auf den Prüfstand zu stellen.“