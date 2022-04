Regierungsbefragung : Liefern wir genug Waffen an die Ukraine?

Die Union hat sich bei der Befragung im Bundestag vorgenommen, den Kanzler in Sachen Waffenlieferungen zu attackieren. Doch Olaf Scholz blockt alle Vorwürfe ab – um sich am Ende dann doch zu dem Thema einzulassen.

Olaf Scholz spricht das Thema, das die Befragung des Bundeskanzlers am Mittwoch im Bundestag dominiert, in seinen einleitenden Bemerkungen gleich selbst an. Da der russische Präsident Wladimir Putin seinen „zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krieg“ gegen die Ukraine nicht beende, unterstütze die Bundesregierung die Ukraine mit Waffen. „Alles, was sinnvoll und möglich ist, wird geliefert“, verspricht der Bundeskanzler. Seine Regierung habe „anders als die Vorgängerregierung beschlossen, Waffen zu liefern, und daher tun wir das“, formuliert Scholz einen Satz, der so klingt, als ob frühere Waffenlieferungen an die Ukraine von der SPD gewollt, aber am Widerstand des früheren Koalitionspartners CDU/CSU gescheitert wären.

Zudem werde die EU den Druck auf Russland durch ein weiteres, das fünfte Sanktionspaket, erhöhen. Das gelte nicht zuletzt wegen der Gräueltaten der russischen Soldaten an ukrainischen Bewohnern in Butscha und anderen Orten. „Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen“, sagt der Kanzler. Solche und ähnliche Fälle müssten genau aufgeklärt werden. Das Töten des russischen Militärs gehe aber weiter. „Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt“, sagt Scholz. Das sei der Grundgedanke bei allen Anstrengungen, etwa wenn es darum gehe, die Abhängigkeit von russischer Energie schnellstmöglich abzubauen, LNG-Terminals an der norddeutschen Küste mit großer Geschwindigkeit zu errichten – oder aber eben Waffen zu liefern.

Die Union hat sich vorgenommen, den Kanzler genau an diesem Punkt zu attackieren. Der Außenpolitiker Johan Wadephul macht den Aufschlag. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour habe gesagt, es laufe nicht rund zwischen den Wünschen der Ukraine und dem, was die sozialdemokratische Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Kiew zur Verfügung stelle. Dass eine solche Synchronisierung nicht stattfinde, sei „sehr unzufriedenstellend“ hatte Nouripour in einem Interview gesagt. Was denn der Kanzler dazu zu sagen habe. Dessen Antwort ist typisch. Er habe mit Nouripour gesprochen. „Er hat mir das Gegenteil gesagt.“ Eng abgestimmt mit den Partnern der EU und der NATO bringe Berlin alles auf den Weg, „was richtig und sinnvoll ist“. Scholz hat ganz offenbar keine Lust darauf, sich als Zauderer in Sachen Waffenlieferungen darstellen zu lassen. Ich habe es getan, nicht ihr, so lautet sein Mantra.

Der nächste Unionsabgeordnete, Florian Hahn von der CSU, macht erst einmal klar, dass Scholz mit seiner Behauptung, die unionsgeführte Vorgängerregierung habe nie Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert, nicht recht habe. Denn schon 2014 habe die damalige schwarz-rote Regierung Waffen an die Peschmerga-Kurden im Irak geliefert, was ebenfalls richtig gewesen sei. Falls Scholz sich aber nur auf die Ukraine bezogen haben sollte, weist der CSU-Mann darauf hin, dass die Ampel-Koalition ihre Haltung zu Waffenlieferungen erst geändert habe, als Russland den Krieg begonnen hatte. Scholz geht auf die Einwände gar nicht ein. Er bleibt einfach stoisch bei seiner Antwort. „Diese Regierung hat es getan, diese Entscheidung ist richtig.“ Die Panzer- und Flugabwehrwaffen, die Deutschland schon geliefert habe, hätten ihren Beitrag geleistet dafür, dass die ukrainische Armee erfolgreich Widerstand leisten konnte.

Erst dem dritten Unionsabgeordneten, es ist der außenpolitische Sprecher Jürgen Hardt, gelingt es, den Kanzler zu einer etwas ausführlicheren Antwort zu bewegen. Es stünden offenbar Panzerfahrzeuge und Schützenpanzer in Deutschland „auf dem Hof“, die aber von der Ukraine dringend gebraucht würden. Hardt spielt dabei auf die Berichte über rund 100 Schützenpanzer Marder an, die die Ukraine haben wollte, was Deutschland aber abgelehnt habe. Scholz macht dafür zunächst politische Gründe geltend. Zu den Abstimmungen in der EU und NATO gehöre auch, „dass niemand vorprescht, auch Deutschland nicht“, erklärt er die Entscheidung seiner Regierung.

Aus Sicht des Kanzlers wäre es „ein schwerer Fehler, wenn Deutschland hier eine Sonderrolle spielen würde“. Hat Deutschland das Ansinnen also abgelehnt, weil die NATO-Partner dagegen waren? Oder weil Deutschland wegen seiner Geschichte nicht als erstes Land Panzer liefern dürfte? So genau sagt es der Kanzler dann doch nicht. Vielleicht spürt er auch, dass seine Argumentation eher zur alten deutschen Bedenkenträger-Tradition gehört, für deren Überwindung er sich und seine Regierung gerade gerühmt hat.

Scholz‘ zweite Einlassung nennt dann auch einen anderen Grund, warum die Marder noch nicht geliefert worden seien. Es komme auch darauf an, ob sie verfügbar seien und „welche Qualität sie haben“. Nach Angaben von Sicherheitsexperten handelt es sich bei den Mardern um Panzer, die von der Bundeswehr aussortiert wurden und heute beim Hersteller Rheinmetall stehen. Sie müssten generalüberholt werden, zudem bräuchten die Ukrainer eine mehrmonatige Einweisung in deren Bedienung. Allerdings könnte die Bundeswehr aus ihrem laufenden Betrieb Marder an die Ukraine liefern, und dann die instand gesetzten Panzer dafür übernehmen. Doch für solche Diskussionen bietet die Fragestunde kaum Raum.

Hardt aber lässt den Einwand von Scholz, dass die NATO mit Panzerlieferungen nicht vorpreschen wolle, nicht gelten. Schließlich liefere doch Tschechien jetzt Schützenpanzer an die Ukraine. Die Bundesregierung hatte der Lieferung der knapp 60 Panzer vor einigen Tagen zugestimmt. Scholz erwähnt selbst, dass es sich um „sehr alte Bestände“ handele, die noch aus der Nationalen Volksarmee der DDR stammten. Sie hätten aber den Vorzug, dass sie gut eingesetzt werden könnten, weil die Ukraine Erfahrung damit habe.