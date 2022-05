Scholz und Melnyk : Haben die Herren nichts Besseres zu tun?

Reist nicht nach Kiew: Bundeskanzler Olaf Scholz Bild: AFP

Selbst ein auf staatspolitische Formen bedachter Beobachter muss sich fragen: Was soll das? In Teilen der Ukraine herrschen apokalyptische Zustände. Und Scholz will erstmal nicht ins Land reisen, und der Botschafter bezeichnet ihn als „beleidigte Leberwurst“.