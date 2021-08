Begegnung mit Flut-Betroffenen : „Sonst bleibt das hier eine Geisterstadt“

Die Altstadt von Stolberg ist schwer gezeichnet. Drei Wochen sind seit der Katastrophe schon vergangen. Einsatzkräfte und ein Heer freiwilliger Helfer haben seither bis an die Grenze ihre Kräfte das Gröbste weggeschafft: Schlamm, Schutt, durchweichte Teppiche, Möbel. Doch es bleibt so unendlich viel zu tun. Gegenüber vom neuen Rathaus – das nach Einschätzung von Bürgermeister Patrick Haas (SPD) so schwer beschädigt wurde, dass es wohl abgerissen werden muss – stellt ein Lastwagenfahrer vor der Metzgerei „Willi Croé“ einen großen Container ab. Wenig später landet darin das gesamte Inventar des kleinen Handwerksbetriebs: die Wurstmaschine, die Kühlanlage, die Waagen, die Verkaufstheke.

Am 14. Juli schwoll der sonst so harmlose Vichtbach binnen kurzer Zeit zu einem reißenden Fluss an. Von der Stolberger Burg bis hinab zum Stadtteil Mühle fegte das Wasser auf einer irrwitzigen Breite von mehr als hundert Metern durch die Altstadt. Der Übergang vom Kaiserplatz zur Rathausstraße wirkte wie ein Trichter, der die Fluten sammelte und noch beschleunigte. „Um 15 Uhr fuhr die Polizei durch, warnte, die Keller würden überflutet“, berichtet Werner Pfeil, der mit Kollegen eine Anwaltskanzlei in der Rathausstraße betreibt. Wenig später stand das Erdgeschoss 1,80 Meter unter Wasser.

Bis zur Wahl soll ein milliardenschwerer Fonds stehen

Beinahe seinen gesamten Einzelhandel hat Stolberg vor drei Wochen verloren: Apotheken, Bäckereien, Schuhläden, Kleidergeschäfte, Dönerbuden. Zweifach schwer getroffen hat es auch den Juwelier gegenüber von Pfeils Kanzlei. Nach der Flut kamen die Plünderer. „Der Einzelhandel braucht dringend Unterstützung, sonst bleibt das hier eine Geisterstadt“, sagt Pfeil, der auch Landtagsabgeordneter der FDP ist. Alle von der Flut Betroffenen brauchten dringend eine Zukunftsperspektive.

Deshalb sind Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Stolberg gekommen. Als Kanzlerkandidaten ihrer Parteien sind sie im Bundestagswahlkampf Konkurrenten. Aber am Dienstag treffen sie in der Stadt gemeinsam mit Unternehmern aus der Region zusammen. Denn auch zahlreiche Firmen hat die Flut schwer getroffen: Aurubis – einer der führenden europäischen Hersteller von Halbzeugprodukten aus Kupfer und Kupferlegierungen –, den Drogerieartikelhersteller Dalli-Werke oder den Kurzwarenhersteller Prym, der zu den ältesten Industriebetrieben weltweit zählt.

Die Firmengespräche führen Scholz und Laschet ohne Medienbegleitung. Aber nach einem kurzen Rundgang durch die verwüstete Altstadt senden die beiden Kanzlerkandidaten auf dem Kaiserplatz beim Pressestatement im einsetzenden Regen ein überparteiliches Signal von Stolberg aus in die Republik. Scholz und Laschet sagen umfassend Hilfen zu. Noch vor der Bundestagswahl Ende September soll ein milliardenschwerer Fonds stehen.

Scholz wiederholt Schröder-Versprechen von 2002

Bis Dienstag seien in Nordrhein-Westfalen schon Soforthilfen in Höhe von 215 Millionen Euro ausgezahlt worden, jeweils zur Hälfte von Land und Bund, berichtet Laschet. Nun sei es wichtig, dass auch die Mittel für den Wiederaufbau schnell fließen könnten. Bund und Länder wollten dafür am 10. August bei einer Ministerpräsidentenkonferenz die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, der Bundestag könne die Vorlagen dann in seiner letzten Sitzung am 7. September verabschieden. Unabhängig von diesem formalen Prozess könne Wiederaufbauhilfe aber sofort geleistet werden, versichert Laschet. Allerdings werden im Parlament selbst mittlerweile Forderungen nach einer Sondersitzung lauter, um den Prozess zu beschleunigen.

Auf die Frage, ob es ein ähnliches Versprechen gebe werde wie 2002, als der damalige Kanzler Gerhard Schröder (SPD) nach der Flut an Elbe und Donau zugesagt hatte, kein Betroffener solle wirtschaftlich schlechter dastehen als vor der Katastrophe, äußert Finanzminister Scholz: „Das ist genau das, worum es geht. Wir wollen allen helfen beim Wiederaufbau, beim Ersatz der Schäden, dabei geht es um Milliarden.“ Für den Wiederaufbau nach der Flut von 2013 seien bis heute knapp sechs Milliarden Euro ausgegeben worden. Er gehe davon aus, dass es diesmal „eher mehr“ werde, sagt der Kanzlerkandidat der SPD. Denn nun überträfen die Schäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wahrscheinlich das Ausmaß dessen, was damals in elf Bundesländern zu verzeichnen gewesen sei.

Laschet fordert „hochwasserresilentes Deutschland“

„Sie können daraus entnehmen, dass genau diese Absicht, dass alle so gestellt werden, als hätte das Ereignis nicht stattgefunden, in wirtschaftlicher Hinsicht eingehalten wird“, sagte Scholz. Was niemand wiedergutmachen könne, seien dagegen die zerstörten Leben, die zerstörte Gesundheit und all das, was die Katastrophe in den Herzen und Köpfen der Menschen angerichtet habe. „Aber das, was man mit Geld in Ordnung bringen kann, das werden wir mit Geld in Ordnung bringen“, sagt Scholz. Es handle sich um eine „Katastrophe von nationaler Dimension“.

Unions-Kanzlerkandidat Laschet bekräftigt das Stolberger Versprechen: „Bund und Länder werden das zusammen stemmen.“ Gleichwohl werde Deutschland „ein anderes Land werden“. In den betroffenen Städten müsse „hochwasserresilient“ gebaut werden, sagt Laschet. Mittlerweile schüttet es wie aus Kübeln. „Wir brauchen in großem Umfang Klimaanpassungsmaßnahmen. Auch das wird viel Veränderung bedeuten und wird viele Milliarden kosten, das Land auf den stattfindenden Klimawandel vorzubereiten.“