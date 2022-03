Die Tage der Kehrtwende : Der Coup des Kanzlers

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 27. Februar während seiner Regierungserklärung im Bundestag zum russischen Einmarsch in die Ukraine Bild: dpa

Als Olaf Scholz am 15. Februar bei Wladimir Putin im Kreml ist, da geht die Furcht um, dass der russische Präsident am nächsten Tag den Befehl zum Angriff auf die Ukraine geben wird. Ob er damit rechnen müsse, wenn er Moskau mit der Regierungsmaschine verlasse, schon aus dem Fenster zu sehen, wie russische Kampfflugzeuge in Richtung der Ukraine abheben, fragt Scholz den Mann am anderen Ende des langen Tisches. Putin antwortet darauf nichts. Der Bundeskanzler bleibt nach dem Besuch im Kreml skeptisch. Der Einmarsch kann jederzeit losgehen, alles ist dafür vorbereitet.

Am Tag darauf, es ist Mittwoch, entscheidet Außenministerin Annalena Baerbock abends, das Botschaftspersonal aus Kiew abzuziehen. Kurz nach Mitternacht sind alle draußen. Aus dem Finanzministerium ist zu hören, man habe schon seit Wochen mit dem Handy auf dem Kopfkissen geschlafen. Scholz wird am frühen Donnerstagmorgen um fünf Uhr geweckt. Er hat eine SMS aus dem Lagezentrum des Kanzleramts bekommen. Es ist der 24. Februar. Der Krieg hat begonnen.