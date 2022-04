Olaf Scholz und die Ukraine : Bloß nicht zum Kriegskanzler werden

Seit Wochen ist Olaf Scholz mit Putins Überfall beschäftigt. Kritik an seinem Auftreten ficht ihn nicht an. Er will die Ukraine nach Kräften unterstützen – aber sein Eid gilt Deutschland.

Ruhe als Prinzip: Bundeskanzler Olaf Scholz am 4. März beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee Bild: Jens Gyarmaty

Wenn Olaf Scholz mit Wladimir Putin telefoniert, dann geht es ihm darum, dass der russische Herrscher ein ungeschminktes Bild von dem Desaster bekommt, das er mit seinem Krieg gegen die Ukraine angerichtet hat. Scholz, heißt es, teile Putin dann mit, dass er sich mit jedem weiteren Tag des Waffengangs in eine immer aussichtslosere Lage verstricke. In Absprache mit der ukrainischen Seite bespreche der Bundeskanzler dann auch Konkretes, etwa die Einrichtung von Fluchtkorridoren aus dem belagerten und von den russischen Armee zerstörten Mariupol. Dort werden mittlerweile die Nahrungsmittel knapp.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Auch über politische Ziele, etwa eine Neu­tralität der Ukraine, soll Scholz mit dem russischen Kriegsherrn schon gesprochen haben. Putin soll es dabei bisher vermieden haben, den Kanzler glatt anzulügen. Doch ebenso klar ist, dass Scholz sich auf den Eindruck, den sein russisches Gegenüber zu machen versucht, nicht verlässt.

Die Telefonate mit dem Mann, der die Nachkriegsordnung in Europa mit seinem Waffengang zerstört hat, nehmen nur einen kleinen Teil der Arbeitszeit des Kanzlers ein. Seit seinem Amtsantritt vor knapp vier Monaten ist Scholz mit dem Krieg beschäftigt. Zunächst ging es da­rum, die Aggression Russlands zu verhindern. Seit bald sechs Wochen ist Scholz als Regierungschef mit einem echten, bru­talen Krieg mit Tausenden Toten und Millionen Flüchtlingen konfrontiert. Es ist die Schwere der Entscheidungen, die er trifft, die seiner Kanzlerschaft schon in den ersten Monaten eine besondere Be­deutung gibt. In seinen Augen, so macht Scholz es immer wieder klar, geht es um nichts Geringeres als die Frage, ob Deutschland in einen Waffengang hi­neingezogen wird, der höchstwahrscheinlich in einen mit Atomwaffen geführten dritten Weltkrieg münden würde.

Dabei bestimmt der Krieg in der Ukraine den Alltag des Kanzlers schon seit Wochen. In unzähligen Telefonaten geht es darum, wie der Westen dem Aggressor begegnet. Oft sind es Gespräche im Fünfer-Format mit den poli­tischen Führern der USA, Großbritanniens und Italiens: Joe Biden, Boris Johnson, Mario Draghi; auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist meist dabei. Zudem muss jede Sanktionsliste abgestimmt sein, jeder Verhandler sich mit dem Kanzler rückkoppeln. Ne­benbei muss Scholz seine Koalition auf Kurs halten, letztlich auch seine Partei, die SPD.

Vieles davon geschieht, ohne dass die Öffentlichkeit es mitbekommt. Scholz will das auch nicht. Dafür wird er in diesen Tagen kritisiert. Warum erklärt er sein Vorgehen, seine Pläne nicht? Warum zeigt er wenig öffentliche Empathie für die notleidenden Menschen in der Ukraine? Warum tut er so selbstgewiss, ja besserwisserisch? Scholz tritt ja nicht selten auf. Er spricht im Bundestag, gibt Interviews, war in mehreren Talkshows zu Gast, für die Kürze seiner Amtszeit sicher öfter, als seine Vorgängerin Angela Merkel es für nötig hielt. Obwohl er viele Auftritte hat, ist er wenig in Erscheinung getreten. Kürzlich gab er sich bei „Anne Will“ als einer, der schon immer alles durchdacht und vorbereitet hatte.