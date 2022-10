Regeln für Ausfuhr : Scholz und die heikle Frage ­­der Waffenexporte

Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter Typhoon steht am 11. Juli 2022 nach der Landung am Flughafen Rostock-Laage Bild: dpa

Deutschland liefert grundsätzlich keine Waffen in Krisengebiete, das war lange der Berliner Konsens. Die russische Aggression hat das verändert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte in seiner Europarede in Prag Ende August an, „nationale Vorbehalte und Regularien“ für gemeinsam hergestellte Waffensysteme überprüfen zu wollen. Das wurde in manchen EU-Staaten wie Frankreich erfreut zur Kenntnis genommen, denn die deutschen Regularien sind vergleichsweise restriktiv.

Die Frage ist, ob Scholz die Rechnung mit seiner Koalition gemacht hat. Insbesondere die Grünen sind skeptisch. „Ich appelliere an meine sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen, die deutschen Regeln für Waffenexporte nicht als Sonderweg zu brandmarken“, sagt etwa Sara Nanni, die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, im Gespräch mit der F.A.Z. Sie setzt darauf, dass auch die SPD doch sicherlich „Friedenspartei“ bleiben wolle.