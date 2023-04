Eigentlich müsste der Bundeskanzler zufrieden sein. Wie hatte er sich aufgeregt über diejenigen, die ihn wegen Waffenlieferungen an die Ukraine unter Druck setzen wollen! Ob es nun Stimmen aus den Reihen der Koalitionspartner – allen voran die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann –, aus der Union oder publizistische Wortmeldungen waren: Olaf Scholz zeigte sich oft empört über die Kritik, Deutschland – also die Regierung – bleibe lieber vornehm im Hintergrund, anstatt einem überfallenen Land zu Hilfe zu kommen.

Wie alle Kanzler will auch dieser sich nicht drängen lassen. Und wie ebenfalls alle Kanzler kommt er nicht drum herum, irgendwann auf Druck zu reagieren. Dieser wuchs gerade hinsichtlich der Forderung, die Ukraine müsse von ihren Unterstützern und damit auch von Deutschland als der Heimat des Leopard-Kampfpanzers ebensolche Panzer bekommen. Sogar traditionelle Gegner von Militäreinsätzen konnten gar nicht genug für den „Leo“ werben, den Kiew ebenso hartnäckig reklamierte. Schließlich nickte der Bundeskanzler.

Kurz sah es so aus, also schlösse sich an den Panzerstreit nahtlos ein nächster über Kampfflugzeuge an. Doch bevor der richtig in Gang kommen konnte, trat eine eigentümliche Stille ein. Selbst die einst täglichen Auftritte der dem Kanzler und seiner Truppe mit ihren Forderungen zusetzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind inzwischen selten geworden. Nicht nur, dass das Thema Kampfpanzer außerhalb der Fachkreise kaum mehr existiert. Noch verwunderlicher ist, dass Berlin jetzt der Lieferung von MiG-Kampfflugzeugen aus DDR-Beständen von Polen an die Ukraine binnen kürzester Frist zugestimmt hat, ganz so als handele es sich um einen nachrangigen Verwaltungsakt.

Putins Angriff gegen die Ukraine hatte Scholz im Februar vorigen Jahres gezwungen, den jahrzehntealten Grundsatz über Bord zu werfen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Der Vorgang erinnert an den 11. September 2001 mit den Anschlägen in New York und Washington. Der damalige Bundeskanzler, der Sozialdemokrat Gerhard Schröder, überrumpelte seine amerikakritischen Genossen mit der Zusage, Washington gegenüber „uneingeschränkte Solidarität“ zu üben. Wenige Monate später konnte eine Entscheidung über die deutsche Beteiligung an einem Einsatz in Afghanistan nur mithilfe einer Vertrauensabstimmung den Bundestag passieren, der Fortbestand der rot-grünen Regierung stand kurzzeitig auf dem Spiel.

Waffen sind kaum mehr ein Thema

Nichts dergleichen in der Ampelkoalition. Die streitet inzwischen vehement über Sozialleistungen und Heizungen, aber Waffen sind kaum mehr ein Thema. Was hat es mit dieser eigentümlichen Ruhe auf sich? Diejenigen zumindest, die befürchten, dass der Krieg durch den Einsatz von Kampfpanzern westlicher Bauart länger dauern und noch grausamer werden könne, oder auch, dass der russische Präsident sie zudem als Vorwand nehmen könnte, seine Aggression noch zu steigern, müssten eigentlich davor warnen, dass das durch die Lieferung von Kampfflugzeugen noch mehr der Fall sein werde. Zur Erinnerung: Um seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen zu begründen, hat Scholz oft selbst auf die Gefahr einer Ausweitung des Krieges hingewiesen und den Deutschen versprochen, einen dritten Weltkrieg zu verhindern.

Es gibt zwei Erklärungen für die derzeitige Ruhe. Die erste würde in Kiew sicherlich gerne gesehen: Die grundsätzlich friedliebenden Deutschen haben endlich ihre Lektion mit Blick auf das Russland Wladimir Putins gelernt. Um zu verhindern, dass Moskau erst die Ukraine einnimmt und anschließend weiter gen Westen marschiert, müssen Kiew zu seiner Verteidigung alle Waffensysteme gegeben werden, die das Land braucht.

An den Krieg gewöhnt?

Die zweite Erklärung würde man – zu Recht – in der Ukraine sicherlich weniger gerne sehen: Die Deutschen haben sich daran gewöhnt, dass wieder Krieg in Europa ist, dass Russland weiter mit militärischer Gewalt gegen die Menschen in seinem Nachbarland vorgeht, Gebäude zerstört und die Wirtschaft in die Knie bombt.

Natürlich würde das niemand zugeben, und in den Reden der politisch Verantwortlichen, voran des Bundeskanzlers, kommt der Krieg in der Ukraine zuverlässig vor. Und doch ist unübersehbar, dass die Gemüter sich stärker erhitzen, wenn es um die neue Heizung geht oder die Zukunft des erst zwei Jahre alten Autos mit Verbrennermotor.

Scholz dürfte nicht unzufrieden sein über das Verstummen der Debatte über Marder und Leopard. Die sehr dunkle Kehrseite dieser Entwicklung ist jedoch, dass Putin es bald geschafft haben dürfte, den Konflikt im Osten der Ukraine einzufrieren. Diese Strategie auch in und mit Berlin zu durchkreuzen wird nicht einfach sein.