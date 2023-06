Aktualisiert am

Der Mann, der am 24. Mai in den Sicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens eindrang und den Bundeskanzler umarmte, fiel der Polizei nicht erst am Regierungsflieger auf. Das ergeben F.A.Z.-Recherchen.

Ohne Umarmung: Scholz steigt im Januar 2023 auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg in den Airbus A350 „Konrad Adenauer“. Bild: dpa

Der Mann, der am 24. Mai mit seinem Auto in den Sicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens eindrang und dort Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) umarmte, ist der Polizei nach Recherchen der F.A.Z früher aufgefallen als bisher bekannt. So hatte die Polizei sein Fahrzeug schon „frühzeitig“ im Blick, als der Mann sich auf dem Weg zum Flughafen zwischen den letzten und den vorletzten Wagen der Kanzlerkolonne drängte, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Bundeskanzleramt war dieser Vorfall bis vor wenigen Tagen nicht bekannt, als die F.A.Z. die Behörden mit ihren Recherchen konfrontierte. Nach Auskunft des BKA war „das Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt Teil der Kolonne des Bundeskanzlers“.

Der Fahrer, ein 48 Jahre alter griechischer Staatsbürger aus Frankfurt, ließ sich, nachdem er von der Polizei aus der Kolonne verwiesen worden war, mit seinem Audi A5 hinter die Kolonne eines ausländischen Staatsgastes zurückfallen, die dem Kanzlertross direkt folgte. Er passierte dann auf dem Flughafen unmittelbar hinter den beiden Kolonnen zwei offene Schranken und drang so in den Sicherheitsbereich ein. Das ergibt das Bild eines Mannes, der den Kanzler gezielt verfolgte.

Der Mann konnte dann sein Auto in unmittelbarer Nähe des Regierungsfliegers, der hessischen Polizeibeamten und der Personenschützer des BKA abstellen und von dort auf Scholz zugehen. Nachdem der Mann Scholz umarmt hatte und ihn die BKA-Beamte angewiesen hatten, vom Fahrzeug des Kanzlers wegzutreten, stieg er unbehelligt in sein Auto und fuhr davon. Erst als er seinen Wagen „auf einer Abstellposition für Flugzeuge“ parkte, fiel er eine Streife der Bundespolizei auf, die ihn überprüfte und in Gewahrsam nahm, wie die Bundespolizei der F.A.Z. mitteilte.

Mehr zum Thema 1/

Die Panne führte zu heftigen internen Diskussionen unter den Sicherheitsbehörden, wer schuld sei. Die hessische Polizei teilte mit: „Unabhängig von der Zuständigkeitsfrage ist allen Beteiligten vollkommen klar, dass ein solcher Sicherheitsvorfall absolut inakzeptabel ist.“