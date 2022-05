Verteidigungsausschuss : „Konstruktiver Besuch“ mit kleinem Eklat

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) nach der Sitzung am am Freitag Bild: dpa

Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Verteidigungsausschuss des Bundestages hatte von Anfang an nicht unter einem guten Koalitionsstern gestanden. Vor drei Wochen hatte die Ausschussvorsitzende, die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ohne die übliche Absprache mit den Obleuten der anderen Fraktionen den Kanzler mehr einbestellt als eingeladen. Die SPD war erbost darüber. Gemessen an der Vorgeschichte geriet der Auftritt von Scholz am Freitagmorgen zwischen acht Uhr und kurz nach neun einigermaßen. Richtig glatt lief es zwischen den Ampelpartnern SPD und FDP aber nicht.

Schon vor Beginn der Sitzung hatte Strack-Zimmermann die Einrichtung eines Koordinators für die Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert, weil man „das eine oder andere etwas geschmeidiger machen“ könne bei diesem Thema. Scholz hingegen ist der Auffassung, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr genau der Richtige ist, diese Koordinierung zu übernehmen. In der Sitzung wurde Scholz dann nach dem Stand der Waffenlieferungen gefragt. Der Kanzler blieb Teilnehmerberichten zufolge schmallippig und gab nichts Genaues bekannt.

Das wurde unterschiedlich kommentiert. Aus Oppositionssicht waren Scholz’ Antworten unzureichend. Der CSU-Abgeordnete Florian Hahn sagte der F.A.Z. zwar, der Bundeskanzler habe eine Lageanalyse vorgetragen, „die wir teilen“. Was aus dieser Analyse folgte, reichte Hahn dagegen nicht: „Es blieben aber viele Fragen unbeantwortet, etwa wie es mit den Gepard- und Marder-Panzern weitergeht.“ Auch habe Scholz nicht darlegen können, warum Deutschland „nur sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine liefert, aber selbst ein kleines Land wie Estland mehr schickt“.

Scholz zieht die großen Linien

Aus Sicht der SPD stellte sich das Kommunikationsverhalten des Kanzlers ganz anders dar. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Hellmich, erinnerte im Gespräch mit der F.A.Z. daran, dass sogar ein Bundeskanzler sich strafbar machen würde, wenn er über die entsprechenden Vorgänge im Bundessicherheitsrat Auskunft geben würde. Hellmich begrüßte, dass Scholz große Linien zog, etwa über die Rolle Deutschlands als G-7-Vorsitz sprach und darlegte, warum der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen dürfe.

Zu Putin hatte Scholz dann den Verteidigungspolitikern tatsächlich etwas Neues mitzuteilen. Er kündigte an, dass er nach längerer Zeit wieder das Gespräch mit dem russischen Präsidenten suchen werde. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, sagte später, das letzte Mal hätten die beiden Ende März gesprochen.

Wie aktuell die Nachricht von Scholz war, erfuhren die Abgeordneten wenige Stunden nach der Sitzung. Zunächst meldete der Kreml, Putin und Scholz hätten auf deutsche Initiative miteinander telefoniert. Kurz darauf bestätigte die Bundesregierung, dass das Gespräch am Freitag stattgefunden habe.

Hebestreit warnte zwar vor zu großen Hoffnungen, sagte aber, dass Kontakte wiederbelebt werden müssten. In der Ausschusssitzung äußerte Scholz einem Teilnehmerbericht zufolge, es wäre nicht sinnvoll gewesen, vor dem 9. Mai, dem Tag, an dem Russland den Sieg über Nazi-Deutschland feiert, das Gespräch mit Putin zu suchen. In einer Mitteilung hieß es, man habe 75 Minuten gesprochen, Scholz habe auf einen Waffenstillstand gedrungen und bestritten, dass in der Ukraine Nazismus verbreitet sei.

Zum Ende der Ausschusssitzung schien dann noch einmal der Zwist wieder aufzuleben, der schon bei der Anbahnung des Kanzlerbesuchs zwischen SPD und FDP geherrscht hatte. Denn während Scholz noch sprach, erhoben sich FDP-Parlamentarier (nicht Strack-Zimmermann) und verließen den Saal.

Der FDP-Abgeordnete Marcus Faber begründete das vor der Tür damit, dass Fragen nicht ausreichend beantwortet worden seien. Damit produzierte er Schlagzeilen über einen Eklat im Ausschuss. Kurz darauf verschickte Faber eine Mitteilung, in der er bedauerte, diesen Eindruck erweckt zu haben. Es habe sich um einen „konstruktiven Besuch“ des Kanzlers gehandelt. Die Mitglieder seiner Fraktion hätten „wegen Anschlussterminen“ früher gehen müssen.

Später ging Faber sogar noch einen Schritt weiter und bot seinen Rücktritt als verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion an. „Die Kommentierung des heutigen Verteidigungsausschusses war unangemessen und wurde dem Ernst der Lage nicht gerecht“, schrieb er auf Twitter. „Dafür entschuldige ich mich und werde meiner Fraktion am Dienstag, in ihrer nächsten Sitzung, anbieten von meinem Sprecherposten zurückzutreten.“