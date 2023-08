Manchmal öffnen Kanzler vor den Augen aller ihren Instrumentenkasten und erklären, was da so drin ist. Olaf Scholz hat das kürzlich getan, während der Sommerpressekonferenz. Er sprach über die Klimapolitik seiner Regierung, aber man darf annehmen, dass das Prinzip, das er da formulierte, von allgemeiner Gültigkeit für seine Ar­beit als Kanzler ist. Es lautet: Jede Maßnahme der Regierung sollte so angelegt sein, dass sie in einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekäme.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Wie viele Gesetze hätten seit der Gründung der Bundesrepublik wohl eine Mehrheit in der Bevölkerung bekommen, hätte man sie direkt darüber abstimmen lassen? Und glaubt Scholz, dass die bisherigen Maßnahmen seiner Ampelregierung dieses Kriterium erfüllten?

Aber dieser Satz von Scholz ist auch sehr aufschlussreich. Weil er grundsätzlich formuliert, welche Methode und Absicht Scholz mit seiner Politik verfolgt. Wie eine Schablone, die man über einzelne Politikinhalte legen kann, wodurch die Konturen deutlicher werden.

Scholz hat genau hingeschaut

Nicht nur Scholz hat einen Instrumentenkasten. Kanzler vor ihm haben früher oder später ebenfalls das Besteck, mit dem sie Politik machen, auf den Tisch gelegt. Interessant ist der Vergleich vor allem mit Angela Merkel und Gerhard Schröder. Merkel war Scholz’ Vorgängerin im Amt, er ihr Finanzminister. Vermutlich kann man nicht überschätzen, wie viel Scholz sich bei ihr abgeschaut hat, wie intensiv er das Kanzlersein aus nächster Nähe studiert hat.

Merkel und Scholz sind in unterschiedlichen Parteien, aber ähneln einander in ihrer ruhigen, analytischen Art. Merkel formulierte ihren politischen Leitsatz entsprechend bescheiden: als ei­ne Politik der kleinen Schritte. Des Auf-Sicht-Fahrens, und trotzdem ein Problem vom Ende her zu denken.

Schröder war wie Scholz ein sozialdemokratischer Kanzler. Auch ihn erlebte Scholz aus der Nähe, er war einige Zeit Generalsekretär unter dem Parteivorsitzenden Schröder. Und doch sind sie ganz unterschiedliche Politikertypen. Schröders Politik- und Führungsprinzip lässt sich schwer in Worte fassen. Es war kein theoretisches Konzept, es war eher körperlich angelegt: Schröder betrieb Politik als Kampfsport, er benutzte brachiale po­litische Gewalt, um seine Vorstellungen durchzusetzen.

Jeder Regierungschef befindet sich in einem Spannungsfeld aus Verändern und Bewahren. Deutsche Regierungschefs vielleicht besonders, weil die Deutschen als durchaus zukunftsfreudig gelten, aber Abenteuer und politische Experimente in aller Regel ablehnen. Der Wert der Sicherheit, in verschiedenen Ausprägungen, bestimmte lange Strecken der Kanzlerschaft von Merkel, und auch schon die von Scholz. Scholz hatte direkt nach seinem Wahlsieg die Parole ausgegeben, nun breche ein sozialdemokratisches Jahrzehnt an. Inzwischen sagt er das nicht mehr. Was nach Sicherheit einer auf Dauer angelegten Herrschaft klingen sollte, hört sich für viele Bürger jetzt womöglich eher nach einer Drohung an.

Merkel und Scholz scheinen auf den ersten Blick weite Teile ihres jeweiligen Politikprinzips zu teilen. Doch gestartet sind sie an unterschiedlichen Enden. Merkel hatte vor ihrer ersten Kanzle­rinnenschaft einen Veränderungswahlkampf geführt. Sie machte allerdings die Erfahrung, dass der Umbau des Steuer- und Sozialsystems bei den Wählern schlecht ankam. Merkel zog daraus ihre Schlüsse. Von nun an suchte sie den Konsens, ihre Wahlkämpfe führte sie ohne furcht­erregende Veränderungsankündigungen.