Scholz als Zeuge : „Okay, da war nichts“

Der Bundeskanzler kommt in den Saal der Hamburger Bürgerschaft. Ein Lächeln, Handschläge, Olaf Scholz (SPD) kennt das alles hier sehr gut. Er nimmt auf der Senatsbank Platz, auf dem Stuhl, auf dem er einst als Erster Bürgermeister gesessen hat. Diesmal steht ein anderes Schild vor ihm: „Olaf Scholz, Zeuge“. Zum zweiten Mal hat der Sozialdemokrat am Freitag vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zur Cum-ex-Affäre ausgesagt, und das hat auch mit seiner Zeit als Bürgermeister der Hansestadt bis März 2018 zu tun.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Der Ausschuss will herausfinden, ob es eine politische Einflussnahme auf die Entscheidung der Steuerverwaltung der Stadt gegeben hat, Ende 2016 auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro von der in den Cum-ex-Skandal verwickelten Warburg-Bank zu verzichten. Im darauffolgenden Jahr musste das Bundesfinanzministerium eingreifen, damit nicht auf eine weitere Rückforderung über 43 Millionen Euro verzichtet werden musste. Und Scholz bleibt wie bei seiner ersten Aussage im April vergangenen Jahres wieder bei der Linie: Es habe keinen politischen Einfluss auf die Entscheidung gegeben. An womöglich entscheidende Treffen mit Vertretern der Bank-Spitze in 2016 und 2017 habe er keine konkrete Erinnerung.

Lange schon kreist die Arbeit des Ausschusses vor allem um den Herbst 2016 sowie die Gespräche zwischen Scholz und Warburg-Vertretern. Die waren überhaupt erst bekannt geworden, weil sie im Tagebuch eines der Banker vermerkt worden waren. Nach einem der Gespräche habe Scholz den Banker angerufen und ihm gesagt, er solle ein Papier mit Argumenten der Bank gegen die Rückforderung an den Finanzsenator weiterleiten. Das war sein Parteifreund Peter Tschentscher, der heute Hamburgs Erster Bürgermeister ist – und ebenfalls jegliche politische Einflussnahme bestreitet.

Scholz lässt sich nicht aus Ruhe bringen

Als er das Dokument der Bank erhalten hat, vermerkte er die Bitte um Information zum Sachstand und leitete es weiter. Wenig später fiel die Entscheidung. Zu diesen schon länger bekannten Details kamen kurz vor der Befragung von Scholz neue hinzu. Wie die gut 200.000 Euro, die bei einer Durchsuchung der Kölner Staatsanwaltschaft im Bankschließfach beim einstigen Hamburger SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs gefunden wurden. Oder von dem „teuflischen Plan“, von dem ein wichtiger Finanzbeamter in einer privaten Chatnachricht kurz nach dem Verzicht geschrieben haben soll.

Scholz aber kann das alles offenkundig nicht aus der Ruhe bringen. Schon in seiner Einführung macht er deutlich, dass aus seiner Sicht alles klar sei. Er zitiert Presseberichte zu der Arbeit und Aussagen im Ausschuss, und da scheine die Faktenlage doch eindeutig. Andere Mutmaßungen seien „falsch und werden erkennbar durch nichts und niemanden gestützt“. Er sagt auch: „Ich hege die leise Hoffnung, dass Mutmaßungen und Unterstellungen aufhören.“ Es sei deutlich geworden, dass sie jeder Grundlage entbehrten.

Wie schon bei seiner ersten Aussage wiederholt Scholz, dass er zwar an die Treffen und das Telefonat mit dem Banker keine eigenen Erinnerungen habe. Er führt aber auch aus, dass er grundsätzlich außerordentlich zurückhaltend sei bei solchen Gesprächen und nichts verspreche. Drei Treffen mit Vertretern einer Hamburger Bank erschienen ihm als nicht ungewöhnlich. Er habe sich auch mit Vertretern anderer Hamburger Banken getroffen, ohne dass er daran konkrete Erinnerungen habe. Es finde sich nirgends auch nur der kleinste Hinweis, dass er Zusagen gegeben habe. Eine Abgeordnete fragt Scholz, wann für ihn politische Einflussnahme anfange. „Wenn man auf politische Entscheidung hinwirkt“, sagt er.

Mehr zum Thema 1/

Die Abgeordnete der Opposition machen in den Fragerunden zwar wieder Zweifel am Erinnerungsvermögen des Kanzlers deutlich, aber die perlen an ihm ab. Immerhin kann er sich erinnern, Kahrs zum letzten Mal auf der Spargelfahrt des Seeheimer Kreises, bei dem es sich um einen Zusammenschlusses konservativer SPD-Abgeordneter handelt, gegrüßt zu haben. Als ein CDU-Abgeordneter ihn fragt, ob er sich einer Hypnose unterziehen würde, um das verschüttete Wissen hervorzuholen, dankt Scholz ihm, dass er die „Karikatur der Befragung“ hier selber vornehme. Nach dreieinhalb Stunden ist alles vorbei. Kurz vor Ende sagt Scholz: „Es wäre mal an der Zeit zu sagen, okay, da war nichts.“