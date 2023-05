Olaf Scholz bei seiner Ankunft am Flughafen in Tallinn. Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich gelassen über einen Zwischenfall am Frankfurter Flughafen geäußert, bei dem ihm ein Mann umarmt hatte. „Was die Frage betrifft, dass mir Leute guten Tag sagen und mich begrüßen, ist das nie etwas, was mich besonders beeindruckt“, sagte Scholz am Freitag bei einer Pressekonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. „Ich hab auch diese Situation nicht als dramatisch empfunden.“ Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen antwortete der Kanzler: „Die Polizei leistet gute Arbeit, ich fühle mich in sicheren Händen.“

Unbemerkt dem Kanzler-Konvoi angeschlossen

Am Frankfurter Flughafen hatte es ein Autofahrer am Mittwoch unbefugt in einen Sicherheitsbereich geschafft. Es habe einen Händedruck und dann eine Umarmung gegeben, erklärte ein Regierungssprecher. Der Mann hatte sich mit seinem Privatwagen dem Kanzler-Konvoi angeschlossen.

Mehr zum Thema 1/

Im Nachgang des Zwischenfalls wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um Scholz’ Aufenthalt am Flughafen kritisiert. Eigentlich gibt es strikte Vorgaben für die Positionierung der Autos in einem solchen Konvoi, die verhindern sollen, dass sich private Fahrzeuge anschließen. Außerdem ist ungewöhnlich, dass die Personenschützer des Kanzlers den Störenfried nicht davon abhielten, sich so stark zu nähern.

Scholz äußerte sich in einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit den Regierungschefs der drei baltischen Staaten in Tallinn.