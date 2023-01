Scholz in Leopard-Debatte : „Es wäre ein Fehler, alleine zu marschieren“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine im Bundestag bestätigt. „Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2“, sagte Scholz zu Beginn der Regierungsbefragung. Das Ziel sei es, zwei Panzerbataillone bereitzustellen, gemeinsam mit Verbündeten. Deutschland werde die Lieferung organisieren, sowie sich um die Ausbildung und Schulung für Wartung und Instandsetzung kümmern.

Laut Angaben des Verteidigungsministeriums sollen die Ausbildung der ukrainischen Panzerbesatzungen schon in wenigen Tagen beginnen. Bis „Ende des Quartals“ solle die Ukraine dazu in der Lage sein, die Kampfpanzer zu integrieren, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.

Scholz wehrte sich im Bundestag zugleich gegen Vorwürfe, dass Deutschland zu langsam und zu spät die Kampfpanzerlieferung organisiert und sich daran beteiligt zu haben. „Wenn wir Ihren Ratschlägen folgen würden, wäre das ein Fehler für die Sicherheit Deutschlands“, sagte der Kanzler auf eine Frage des CDU-Abgeordneten Jürgen Hardt hin. „Es wäre ein Fehler, in dieser Frage alleine zu marschieren.“

In enger Abstimmung mit den Verbündeten Entscheidungen zu treffen sei „das Prinzip, das diese Regierung hat“. Es gelte zugleich alle Maßnahmen zu treffen, damit sich die Ukraine verteidigen können und das Nötige zu tun, um eine Eskalation zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO minimieren. Dabei sei es richtig, sich „Stück um Stück voranzuarbeiten“. Das sei das einzige Prinzip, das in einer solchen Lage Sicherheit biete.

Scholz hob auch mit Blick auf die vielfache Kritik an Deutschland hervor, dass Berlin neben London der wichtigste europäische Waffenlieferant für die Ukraine ist. Das, sagte er, solle so bleiben. Deutschland werde bei den Lieferungen an Kiew immer vorne an sein.

Mit Blick auf die Sorgen skeptischer Bürger warb Scholz für Vertrauen in die Bundesregierung. Die Unterstützung sei möglich, ohne dass die Risiken in eine falsche Richtung wachsen würden. Er schloss auf Nachfrage des fraktionslosen Abgeordneten Robert Farle auch abermals sowohl eine Flugverbotszone über der Ukraine als auch eine direkte Beteiligung der NATO mit eigenen Soldaten aus. „Bodentruppen werden wir auf keinen Fall entsenden. Es wird keine direkte Beteiligung geben. Darauf können Sie sich verlassen.“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte auf Twitter positiv auf die Ankündigung. „Ich begrüße nachdrücklich die Führung von @Bundeskanzler & #Deutschland bei der Bereitstellung von #Leopard2-Panzern für die #Ukraine in Absprache mit anderen #NATO-Verbündeten & Partnern“, schrieb Stoltenberg. „In einem kritischen Moment in Russlands Krieg können diese der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, zu gewinnen und als unabhängige Nation zu bestehen.“

Russlands Reaktion fiel erwartbar scharf aus. Die Entscheidung sei „extrem gefährlich“, schrieb Moskaus Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew“ auf Telegram. Dies werde den Konflikt auf eine „auf eine neue Ebene führen“, der Westen befinde sich in einer Logik der „permanenten Eskalation.“