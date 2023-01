Kanzler im ZDF-Interview : Scholz: Deutschland wird mit Leopard-Lieferung keine Kriegspartei

Die Panzer-Lieferung sei ein klares Zeichen gegenüber der Ukraine und Russland, so Scholz in der ZDF-Sendung. Zudem widersprach der Kanzler dem Eindruck, Deutschland habe sich international isoliert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht mit ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten (r) in der ZDF-Sendung «Was nun, Herr Scholz?» am 25. Januar 2023. Bild: Thomas Kierok/ZDF/dpa

Deutschland ist nach Überzeugung von Bundeskanzler Olaf Scholz auch mit der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine nicht zur Kriegspartei geworden. „Nein, auf keinen Fall“, entgegnete der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz“ auf eine entsprechende Frage. Die Lieferungen bezeichnete Scholz als klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und auch als klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass sein „imperialistischer Krieg“ keinen Erfolg haben werde. „Russland muss scheitern im Ziel, sich die Ukraine Untertan zu machen", sagte er. Diese müsse die Souveränität und territoriale Integrität verteidigen.

Zugleich müsse man immer darauf achten, nicht zur Kriegspartei zu werden. „Es darf keinen Krieg zwischen Russland und der NATO geben“, betonte der Bundeskanzler. Dafür werde er alles tun. Den Ausdruck „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen", vermied er abermals.

Die Bundesregierung hatte der Ukraine am Mittwoch 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zugesagt. Auch andere Länder wie die USA wollen nun Kampfpanzer an Kiew liefern.

„Scholzing“: „Deutschland macht das meiste“

Scholz verteidigte abermals seinen abwägenden Kurs bei den Waffenlieferungen. Er habe sich hier niemals treiben lassen. Jeden Abend schauten die Menschen Fernsehen und hofften, dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behielten. „Denen kann ich versichern: „Das war so und wird auch so bleiben. Auf Social-Media-Kanälen hat für das zögerliche Vorgehen des Kanzlers der Begriff „scholzing“ die Runde gemacht. Der Kanzler sagte dazu: „Die Übersetzung von „Scholzing“ ist: Deutschland macht das meiste.“

Der Kanzler widersprach zudem dem Eindruck, dass Deutschland sich mit seinem Vorgehen international isoliert habe. „Den Vertrauensverlust gibt es auch nicht", betonte er. Alle wüssten, dass Deutschland einen großen Beitrag für die Ukraine leiste. Viele Verbündete in Europa und den G7 verstünden das sehr gut.

Der CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte am Mittwochabend in der Sendung „ZDF spezial“ Scholz' Vorgehen in der Abstimmung mit Verbündeten. Er habe den Eindruck bekommen, dass Scholz allein US-Präsident Joe Biden „für denjenigen hält, der auf seiner Augenhöhe spielt, der mit ihm zusammen dann Entscheidungen trifft“, sagte Merz. „In Europa hinterlässt das viel Verstimmung.“ Der Frage nach einer Unterstützung der Ukraine mit Kampfjets oder Bodentruppen erteilte Merz jedoch – ebenso wie zuvor die Bundesregierung – eine Absage.

Nach der Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern in der Ukraine hofft Scholz auf mehr Disziplin in der Ampel-Koalition. „Vielleicht hat der heutige Tag ja auch dazu beigetragen, dass einige sich in der Zukunft etwas besinnen, was sie sagen“, sagte er. Außerdem betonte der Kanzler, dass es innerhalb der Bundesregierung keine Differenzen in der Kampfpanzer-Frage gebe. „Die Regierung ist sich völlig einig in ihrem Vorgehen. Und das gilt für den Finanzminister (Christian Lindner, FDP) genauso, um es vorweg zu sagen, wie für den Wirtschaftsminister (Robert Habeck, Grüne).“

In den vergangenen Tagen hatten die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Grünen-Politiker Anton Hofreiter Scholz scharf kritisiert und ihm Zögerlichkeit bei der Kampfpanzer-Entscheidung vorgeworfen. Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, nannte seine Kommunikation eine „Katastrophe“. Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, warf Strack-Zimmermann daraufhin „Schnappatmung“ vor. „Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein“, sagte er.

Scholz stellte sich hinter die Äußerung Mützenichs. „Rolf Mützenich hat sich sehr klar und wie ich finde auch sehr solidarisch geäußert“, sagt er. Der Kanzler bekräftigte, dass er in seiner Außenpolitik keine Rücksicht auf aufgeregte Debatten nehmen werde. „Die Agenda in anderen Hauptstädten richtet sich auch nicht danach, wann jemand mal wieder im Fernsehen auftreten will. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass das auch ein Ende finden wird. Ich hoffe es jedenfalls.“