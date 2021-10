Scholz beim G-20-Gipfel : Er denkt nicht daran, Merkel zu kopieren

Der Wohl-bald-Kanzler mit der Noch-Kanzlerin: Olaf Scholz (SPD) am Samstag mit Angela Merkel (CDU) beim G-20-Gipfel in Rom Bild: dpa

Mehr demonstrative Kontinuität war nie. Es fehlte nur noch, dass Angela Merkel und Olaf Scholz, die Noch-Kanzlerin und der Wohl-bald-Kanzler, händchenhaltend auf dem Gipfel in Rom herumgelaufen wären. Der Aufritt der beiden Deutschen ist eine Demonstration an die Adresse der Potentaten in aller Welt, wie ein gleitender Übergang an der Spitze einer Regierung geordnet und gesittet ablaufen kann – aber auch in Richtung Amerika, nachdem die Mutter der westlichen Demokratien vor einem Jahr gezeigt hat, dass der eigentlich normale Wechsel ganz anders vonstattengehen kann.

Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Abseits der ganz großen Bühne gab es durchaus Signale, dass der SPD-Politiker nicht daran denkt, die Vorgängerin von der CDU zu kopieren. Er hat seinen eigenen Stil, eine eigene Agenda und könnte schon sehr bald für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Lobende Worte für Scholz

An der Veranstaltung „Soziale Demokratie und progressive Politik sind zurück auf der Agenda“ nimmt nur Scholz teil – nicht Merkel. Es ist offenkundig eine rein sozialdemokratische Veranstaltung. Man feiert sich, die eigene Wiederbelebung und ganz besonders den deutschen Wahlsieger.

Der frühere italienische Ministerpräsident und derzeitige EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni vom Partito Democratico (PD) preist Scholz, weil dieser dafür gesorgt habe, dass die Europäische Union zur Überwindung der Pandemiefolgen erstmals Kredite aufgenommen habe, um die Mitgliedstaaten mit Zuschüssen und Darlehen bei ihrer wirtschaftlichen Neuaufstellung unterstützen zu können. So etwas wäre unter Scholz’ Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) nicht denkbar gewesen. Dieser habe vielmehr den Ländern in der Eurokrise harte Sparmaßnahmen abverlangt, was den Neustart erschwert habe, meint Gentiloni.

Später warnen PD-Parteichef Enrico Letta und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez auf derselben Bühne in neuer Runde wortreich und inhaltsgleich: Es wäre ein Fehler zu glauben, nach der Pandemie in die Welt zurückkehren zu können, die es vorher gegeben habe. Vielmehr müsse man den aktuellen Bruch und die neuen Finanzmittel nutzen, um die Gesellschaft auf die Zukunft vorzubereiten – mit den Herausforderungen Klimaschutz und Digitalisierung.

Eine Diskussion mit konträren Meinungen ist es nicht, vielmehr werden Gemeinsamkeiten ausführlich vorgetragen – mit lobenden Worten Richtung Scholz, die offensichtlich sogar diesen selbst langweilen. Der Minister nutzt die Möglichkeiten seines Drehstuhls erst langsam, später werden die Schwünge heftiger.

Als er selbst zu Wort kommt, zeigt sich der Deutsche zunächst von seiner wortkargen Seite. In ganz wenigen Sätzen weist er darauf hin, dass die internationale Kooperation in einer großen Krise besonders wichtig sei. Eine gute Regierung müsse dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht noch Jahrzehnte später darunter leide. Dafür wird er in seinem zweiten Beitrag für seine Verhältnisse geradezu leidenschaftlich, als er seine programmatischen Vorstellungen umreißt. Es ist eine Mischung aus wieder hervorgeholten Wahlkampf-Formeln und vorweggenommener Regierungserklärung.

Scholz: Wir brauchen Optimismus für die Zukunft

Noch vor Kurzem sei die politische Lage für die progressiven Parteien schwierig gewesen. Jetzt änderten sich die Dinge, erläutert Scholz eingangs. Es gehe um Respekt und um die Frage, wie man in einer Gesellschaft zusammenleben wolle. Man brauche Antworten für den Lokführer, die Verkäuferin, den Müllfahrer. Daher habe er im Wahlkampf einen höheren Mindestlohn und ein konstantes Rentenniveau versprochen. Doch es gehe um mehr. Man brauche Optimismus für die Zukunft. Viele seien sich nicht mehr sicher, ob sie oder ihre Kinder noch eine gute Zukunft hätten.

Scholz beschreibt die Größe der Aufgabe mit folgenden Hinweisen: Lange hätten sich die Länder in Europa darauf verlassen können, dass sie Dinge könnten, die andere nicht leisten würden. Doch im Jahr 2050 sei das anders, dann erreichten auch andere das höchste Level. Dann lebten zehn Milliarden Menschen auf der Erde, 400 Millionen in Europa. Nach seinen Worten muss die Politik dafür sorgen, dass die digitale Zukunft auch für die Arbeiter in der Stahlindustrie, in der Chemie, im Automobilbau eine gute Sache werde.

Hinzu komme der Klimawandel, der die größte Modernisierung der Industriegesellschaft seit hundert Jahren notwendig mache. „Wenn wir das schaffen, haben wir gute Jobs in zehn, zwanzig, dreißig Jahren“, sagt Scholz. Die Leute wüssten, „dass wir das anpacken müssen“. Viel Zeit sei nicht, die Weichen müssten jetzt in ganz wenigen Jahren richtig gestellt werden.

Zurück zur Kontinuität: Schon einmal ist Scholz die Frage gestellt worden, ob er es damit nicht übertreibe. Das war, als er Schäuble im Finanzministerium nachfolgte und zunächst am ausgeglichenen Bundeshaushalt festhielt, der berühmten „schwarzen Null“. Der SPD-Politiker verteidigte diesen Ansatz stoisch gegen manche Kritik aus den eigenen Reihen: Man sei dann umso stärker, wenn eine Krise massives Gegenhalten erfordere.

Eine solche Krise kam mit der Pandemie schneller als gedacht. Und Scholz zeigte sich mehr als großzügig. Nach seiner Finanzplanung wird der Bund seine über Jahrzehnte aufgebaute Schuldenlast in gerade einmal drei Jahren um die Hälfte erhöhen. Der Blick zurück lässt erahnen, wie schnell es mit der Kontinuität im Kanzleramt vorbei sein kann.