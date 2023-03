Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am verständlichsten, wenn er sich selbst übersetzt. So wie vor ein paar Tagen, als er dem amerikanischen Fernsehsender CNN ein Interview gab. Sein Englisch war gut, aber nicht so blickdicht wie sein Kanzlerdeutsch. Seine eigenen Leute scherzten anschließend, Scholz sollte Interviews nur noch auf Englisch geben. Doch ein paar Tage später zeigt sich, dass auch, wenn Scholz sich ins Normaldeutsche übersetzt, nämlich im Gespräch mit Bürgern, viel zu verstehen ist.

Am Dienstagabend trat der Kanzler in der Stadthalle von Cottbus auf. Da saßen 150 Brandenburger. Sie hatten sich zwar einer Sicherheitsprüfung durch die Polizei unterziehen müssen, sie durften aber fragen, was immer ihnen in den Sinn kam. So will der Kanzler zeigen, dass er auch wirklich offen ist fürs Gespräch, das er auf diese Weise in allen sechzehn Bundesländern führt; einige Etappen hat er schon hinter sich, einige kommen noch. In Cottbus wurde die Idee auf die Probe gestellt.

Denn was haben ein Mann, der Deutschland regiert, und ein Mann, der Deutschland für fremdgesteuert hält, einander zu sagen? Das zeigte sich nach etwa vierzig Minuten. Scholz hatte schon einige Fragen beantwortet, es war um Lehrer gegangen, den Ärztemangel in der Lausitz, um die Produktion von Munition und Panzern. Dann aber meldete sich ein Mann, weißes Haar, Pullover über dem Hemd, und sprach höflich („Herr Bundeskanzler“), aber bestimmt aus, was auch von „Reichsbürgern“ verbreitet wird: „Deutschland, also die BRD, ist ja nach wie vor kein souveräner Staat“. Es sei „unschwer zu erkennen, dass wir ein Vasallenstaat der USA sind“. Ihn beschäftige, warum das so sein müsse.

Nicht mit Gegenvorwürfen ablenken

Scholz dankte für die Frage. „Sie können sich vorstellen, dass ich nicht überzeugt bin, dass Sie recht haben, aber ich will Ihnen gern auf Ihre Frage antworten.“ Die Antwort des Kanzlers fiel ausführlich aus; sie verband deutlichen Widerspruch mit Argumenten. „Erstens, Deutschland ist ein souveräner Staat“, stellte Scholz klar und verwies auf die Geschichte der Einigung mit den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Gegenteil zu behaupten, sei eine „falsche, absurde Theorie“. An dieser Stelle klatschten die Brandenburger in der Stadthalle laut Beifall.

Scholz erklärte sodann, woran zu erkennen sei, dass Deutschland eben gerade keine Befehle von Amerika empfange – etwa daran, dass es beim Irakkrieg nicht mitgemacht habe mit dem Argument „Der Krieg ist nicht gut begründet“. Scholz schien die Frage des Cottbussers auch nutzen zu wollen, um einer „ganz verbreiteten Redeform“ etwas entgegenzusetzen. Diese funktioniere so, dass jemand von Vorwürfen ablenken wolle mit Gegenvorwürfen. „Russland greift die Ukraine an, und die können noch so viel in den Geschichtsbüchern blättern, was die USA zum Beispiel da und dort falsch gemacht haben, es ändert nichts an folgender Tatsache: Russland greift die Ukraine an“, betonte der Bundeskanzler. Russland führe einen imperialistischen Angriffskrieg, der durch keinen Vergleich gerechtfertigt werden könne.

Auch an anderen Stellen des Abends nutzte Scholz die Gelegenheit, auf sonst eher brüllend an ihn herangetragene Vorwürfe im gleichen gefassten Ton zu antworten, den die Bürger hier anschlugen. Einer Frau, die Sahra Wagenknechts „Manifest für den Frieden“ lobte und für Verhandlungen mit Putin plädierte, hielt Scholz entgegen, dass ja durchaus geredet werde. Er selbst sei einer der wenigen, die noch mit dem russischen Präsidenten telefonierten. Die Ukraine habe jedoch das Recht, sich zu verteidigen, auch mit Hilfe ihrer Freunde.

In anderen Zusammenhängen platzierte der Bundeskanzler sogar Aphorismen, etwa über Politikertypen wie Trump, „der sich voll mackerig hinstellt und sagt: ,Ich löse mehr oder weniger alle Probleme durch Mackersein‘“. Nach eineinhalb Stunden war Schluss. Selfies als Zugabe.