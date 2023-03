Aktualisiert am

Im Jurastudium gab es (jedenfalls früher) für Klausuren einen Tipp: Überlegen Sie sich, was ihre Oma zu dem Ergebnis sagen würde. Wenn sie es völlig absurd findet, ist es wahrscheinlich falsch. Die Oma soll damit nicht diskriminiert werden, im Gegenteil: Sie ist eine ganz wichtige Kontrollinstanz. Wer das juristische Hochreck perfekt be­herrscht, kann trotzdem schlecht landen.

In Strafverfahren haben Schöffen die Aufgabe jener Oma. Urteile werden schließlich „im Namen des Volkes“ gesprochen, da muss das Volk mit am Tisch sitzen. Schöffen sind in der mündlichen Verhandlung dabei, und ihre Stimme zählt genauso viel wie die von Richtern.