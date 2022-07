Empfehlung zu Schmähplastik : Wittenberger „Judensau“ soll entfernt werden

Aktualisiert am

Die judenfeindliche Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche, aufgenommen am 27. Mai 2022 Bild: dpa

Fachleute empfehlen, die Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche möglichst rasch abzunehmen. Sie solle künftig lieber in einem „adäquat kontextualisierenden Rahmen“ in der Nähe der Kirche gezeigt werden.