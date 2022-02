„Schmähgedicht“ : Böhmermann scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht

Eindeutiger als Jan Böhmermann kann man vor dem Bundesverfassungsgericht kaum scheitern. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss verwarfen die Richter seine Verfassungsbeschwerde schon aus formellen Gründen, nicht einmal eine Begründung fügten sie hinzu. Am Ende des bald sechs Jahre alten Rechtsstreits steht so der schlichte Satz: „Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat.“

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Der Satiriker war gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vor das Verfassungsgericht gezogen, wonach er 18 der 24 Zeilen seines gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gerichteten „Schmähgedichts“ nicht wiederholen darf.

Insbesondere „herabsetzende Bilder aus dem Intim- und Sexualbereich“ wurden ihm verboten. Dazu zählten die Zivilrichter Äußerungen wie „Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner“ oder „Pervers, verlaust und zoophil, Recep Fritzl Priklopil“. Zeilen wie „Kurden treten, Christen hauen“ blieben erlaubt. Hier gehe es um echte Kritik an Erdogans Politik, so das Gericht. Auch Äußerungen wie „Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan, der Präsident“, ließen die Richter durchgehen.

Mehr zum Thema 1/



Böhmermann hatte das sechsstrophige Gedicht Ende März 2016 in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen und dem Beitrag vorangestellt, nun folge eine unzulässige Schmähkritik. Er habe gegenüber Erdogan die juristischen Grenzen der Meinungsfreiheit illustrieren wollen.

Was müssen Politiker hinnehmen?

Die Aufregung war groß, erst recht als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Erdogans Antrag hin eine Ermächtigung zur Strafverfolgung aussprach. Dazu kam es nur deshalb, weil der türkische Staatspräsident sich auf die damals noch verbotene Beleidigung ausländischer Regierungspolitiker berief, eine schwerer bestrafte Sonderform der Beleidigung, die eine Ermächtigung der Bundesregierung voraussetzte. In den wochenlangen Debatten ging es bald weniger darum, dass Merkel Erdogans Antrag nachgekommen war. In den Fokus geriet, dass die „Majestätsbeleidigung“ in Deutschland überhaupt noch unter Strafe stand. Im Juli 2017 wurde der Paragraf gestrichen.

Die Norm sollte nicht nur die Ehre ausländischer Staatspräsidenten schützen, sondern auch Deutschlands Beziehung zu anderen Staaten – und stand in erheblichem Widerspruch zur Linie des Bundesverfassungsgerichts. Demnach werden Politiker im öffentlichen Meinungskampf nicht privilegiert, sie müssen mehr aushalten als normale Bürger. Schutzlos sind sie deshalb nicht, auch nicht nach Abschaffung der „Majestätsbeleidigung“. Strafrechtlich können sie sich auf den Tatbestand der normalen Beleidigung berufen, auch der zivilrechtliche Weg steht ihnen offen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Grenzen dessen, was Politiker hinnehmen müssen, hat Karlsruhe in der Entscheidung zur Grünen-Politikerin Renate Künast jüngst klargestellt. Im Kern geht es stets um eine Abwägung zwischen Meinungs- beziehungsweise Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Im zivilrechtlichen Streit zwischen Böhmermann und Erdogan überwog Letzteres.



In strafrechtlicher Hinsicht hatten es die Ermittler 2016 anders gesehen. Die Staatsanwaltschaft Mainz nahm zwar Ermittlungen auf, stellte diese aber nach wenigen Monaten ein. Angesichts des satirischen Charakters des Gedichts hatten die Strafverfolger schon Zweifel daran, ob der objektive Tatbestand der Beleidigung erfüllt ist. Das Gedicht sei eine „geradezu absurde Anhäufung vollkommen übertriebener, abwegig anmutender Zuschreibung negativ bewerteter Eigenschaften und Verhaltensweisen, denen jeder Bezug zu tatsächlichen Gegebenheiten – offensichtlich beabsichtigt – fehlt.“ Jedenfalls habe Böhmermann der Vorsatz gefehlt, Erdogan zu beleidigen. Die Ermittler hielten ihm zugute, ein Beispiel für die Überschreitung der Meinungsfreiheit liefern zu wollen.



Die Zivilrichter folgten dieser Argumentation nicht, für sie gelten allerdings auch andere Maßstäbe als im Strafrecht. Schon in erster Instanz untersagte das Landgericht Hamburg die 18 der 24 Zeilen. Erdogan müsse sich zwar drastische Kritik gefallen lassen, aber nicht alles. Für den Fall, dass Böhmermann das Gedicht in seiner ursprünglichen Form wiederholen würde, erlegten die Richter ihm ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro auf. Das Oberlandesgericht teilte die Auffassung, teilweise sei der türkische Präsident auch in seiner Menschenwürde verletzt. Die Ankündigung, nun folge eine Überschreitung der Meinungsfreiheit, mache aus einer rechtswidrigen Äußerung keine rechtmäßige.



Böhmermanns Einwand, das Gedicht könne nicht seziert, sondern nur in seiner Gesamtheit gewürdigt werden, wiesen die Richter zurück. „Weder die Sendung insgesamt noch das Gedicht bildet ein einheitliches, untrennbares Werk, dessen Zulässigkeit nur insgesamt beurteilt werden könnte.“ Ob Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit betroffen sei, ließen sie offen.

Der Satiriker zog daraufhin vor das Bundesverfassungsgericht, das mehrere Stellungnahmen einholte. Der Staatsrechtler und Autor Bernhard Schlink hob in einem Gutachten für verdi etwa hervor, das Gericht richte sich nicht gegen Erdogan persönlich, sondern gegen ihn als Staatsoberhaupt. Schlink sprach sich dafür aus, der Verfassungsbeschwerde stattzugeben. Die Zweite Kammer des Ersten Senats sah es nun anders.