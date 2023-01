Privat und in der Politik : Schluss mit den guten Vorsätzen

Gute Vorsätze sind so etwas wie Wahlversprechen, die der Bürger sich selbst gibt. Anlass ist der Jahreswechsel, er ­verheißt Erneuerung und die Ge­legenheit zum Machtwechsel im Innersten. Die einen wollen gegen die überzähligen Kilos kämpfen, die Nächsten unabhängig werden vom Nikotin, wieder andere mehr Freiheit zum gelegentlichen Nichtstun.

Politisch sind daran zwei Dinge interessant. Erstens, dass die Vorsätze der Bürger sich kaum auf die sittliche Vervollkommnung der eigenen Person richten, wie es religiöse Bräuche einst zum Jahreswechsel vorsahen. Damals ging es darum, ein ehrlicherer, anständigerer Mensch zu werden – was nicht an Religion gebunden ist, aber heute, als guter Vorsatz vorgebracht, reichlich zehngebotig klänge. Unter den zehn beliebtesten Vorsätzen der Deutschen fürs neue Jahr sind nur zwei, die über das persönliche Wohlergehen hinausweisen: nämlich weniger Fleisch essen und sich klimafreundlicher verhalten.

Wie Stress vermeiden, wenn alles stresst?

Zweitens aber ist interessant, dass die Vorsätze der Bürger fast immer Vorsätze bleiben. Eigentlich müssten die Deutschen ganz schön enttäuscht von sich sein: Seit vielen Jahren nehmen sie sich vor, Stress zu vermeiden (dieses Jahr auf Platz eins), mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, sich mehr zu bewegen, gesünder zu essen und abzunehmen. Und stellen dann am Jahresende fest, dass sie vielleicht nicht vollkommen erfolglos damit waren, aber nicht so weit gekommen sind, wie sie eigentlich wollten. Gute Gründe gibt es auch in diesem Jahr: Wie soll man Stress vermeiden, wenn hohe Stromrechnungen drohen, der Job in Gefahr ist oder umgekehrt so viele Kollegen krank sind, dass die Gesunden Sonderschichten schieben?

Wie soll man abnehmen, wenn zwischen den Nachrichten von beinahe bombardierten ukrainischen Atomkraftwerken und schon wieder kranken Kleinkindern Schokolade und ein Glas Rotwein der süßeste Trost sind? Und woher mehr Zeit für die Familie nehmen, wenn nach den Überstunden im Büro Fernsehen, Joggen oder bloß Schlafen verlockender erscheinen als ein Spieleabend oder ein Beziehungsgespräch?

Die privaten Vorsätze scheitern an denselben Umständen wie viele politische Versprechen: Bei der Festlegung des Ziels ist unklar, wie es erreicht werden soll. Das heißt nicht, dass es unerreichbar wäre, sondern dass die inneren und äußeren Bedingungen, unter denen es erreicht werden könnte, noch unbekannt sind.

Die Logik des kleineren Übels

Dabei kann es durchaus nötig sein, Vorsätze sausen zu lassen. Lieber ein weiteres Jahr ein Bäuchlein haben, als vor lauter Diätstress nur noch schlecht gelaunt zu sein; lieber weiter Stress auf Arbeit als keine Arbeit mehr. So gesehen ist es auch wohlfeil, Politikern vorzuwerfen, ihre Prioritäten zu verändern, wenn die Zeit es erfordert. Dass der Kanzler der Friedenspartei SPD hundert Milliarden in die Bundeswehr investiert, dass der grüne Wirtschaftsminister in Qatar um fossile Brennstoffe bittet und der FDP-Finanzminister, der die Schuldenbremse nicht antasten wollte, jetzt hohe Schulden verteidigen muss, folgt der Logik der kleineren Übel und ist damit nicht Ausdruck von Schwäche, sondern von Abwägung.

Anders verhält es sich allerdings mit Versprechen, von denen absehbar ist, dass sie nicht zu halten sind; so verkündete der Kanzler Ende September, dass die Entlastungen, die er plane, dafür sorgen würden, dass weder Unternehmen noch Familien sich Sorgen machen müssten, wenn sie an den Herbst, den Winter, an Weihnachten dächten. Dabei sind Hunderttausende Menschen so arm, dass sie trotz Doppel-Wumms und Dreifach-Schlumpf ihre Lebensmittel bei der Tafel holen und im Internet die Dinge auflisten, die sie sich anlässlich einer Weihnachtsspendenaktion von Fremden für ihre Kinder wünschen: ein Päckchen mit Schokolade, eine Tonie-Figur, Bettwäsche mit „Minions“-Motiv.

Auch nicht besonders überzeugend wirken Sätze wie „Die jungen Menschen, sie sind unsere Zukunft“ –so formulierte es die Bildungsministerin vor einigen Tagen. Einerseits ist der Satz ungefähr so banal wie „Gesunde Ernährung ist gut“, andererseits zeigt die Politik der Bundesregierung gerade, dass das Klima, die Energieversorgung, die Inflation oder auch Fragen von Krieg und Frieden in Europa ebenfalls unsere Zukunft sind, das Thema Kinder also weiter hinten kommt. Das frustriert viele Eltern zu Recht.

Was tun? Fachleute raten, statt guter Vorsätze konkrete zu fassen. Also nicht „viel abnehmen“, sondern „zweimal die Woche Sport“, nicht „weniger Fleisch essen“, sondern „vegetarischen Kochkurs besuchen“. Politiker, die ihre Ziele pragmatisch formulieren, sind glaubwürdiger und Bürger, die dasselbe tun, zufriedener.