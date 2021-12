Hybride Bedrohungen : Sind Fake News schlimmer als Krieg?

Was passiert, wenn wir ausgerechnet am Wochenende angegriffen werden? Das fragte man sich – nur halb im Scherz – mitunter zur Zeit des Kalten Krieges bei der Bundeswehr. Die Frage war durchaus berechtigt, denn von Freitag Mittag an startete Woche für Woche die sogenannte NATO-Rallye: die Soldaten rasten nach Hause, nicht immer ohne Verluste, die Kasernen waren so gut wie leer. Nun sagt das noch nicht viel über die Kampfkraft der damaligen Bundeswehr; schließlich hätte auch der Gegner erst einmal mobil machen müssen, geht man von einem konservativen Szenario aus. Doch die Streitkräfte des Warschauer Paktes waren zu einem großen Teil ständig in einem Angriffsmodus; die Soldaten in den Kasernen, die Waffen bereit.

Heute stellt sich die Frage in anderer Weise: Wie widerstandsfähig sind Streitkräfte und Gesellschaft im Angesicht gleich mehrerer Krisen – und mit einer kleineren, aber auch weltweit eingesetzten Bundeswehr? Heute jedenfalls ist das seit jeher im Grunde schlimmste Szenario nicht mehr das Schlimmste. So sieht es jedenfalls der Nationale Territoriale Befehlshaber, der Inspekteur der Streitkräftebasis der Bundeswehr, Generalleutnant Martin Schelleis.