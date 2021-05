Tourismus trotz Corona : Schleswig-Holstein will Hotels für Geimpfte und Getestete öffnen

Touristen wieder willkommen: Am frühen Samstagmorgen legt eine Fähre von der dänischen Nachbarinsel Römö in List auf Sylt an. Bild: dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) insistiert auf rasche Hotelöffnungen für Menschen mit Corona-Impfung oder negativem Testergebnis. „Wir haben uns schon bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März dafür eingesetzt, Beherbergungsbetriebe zu öffnen. Die sind kein Treiber von Pandemie“, sagte Günther der Zeitung „Tagesspiegel“. „Und je schneller wir dann auch Öffnungsschritte machen können, desto besser.“

Günther sprach sich dafür aus, dass Familien künftig mit einer Mischung aus Impfnachweis der Eltern und Testnachweis älterer Kinder zum Beispiel Urlaub in Hotels an der Nordsee machen könnten. Wer noch nicht geimpft sei, müsse sich testen lassen. Erste Modellprojekte in Schleswig-Holstein für die Rückkehr des Tourismus verlaufen nach seinen Angaben vielversprechend. „Wir haben jetzt erst einmal die Schlei-Region und Eckernförde für touristische Projekte geöffnet mit hunderten Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätzen“, sagte Günther. Alle Gäste würden mehrmals getestet. „Unter den über 10.000 Tests in beiden Regionen hatten wir zwei Hände voll Positive. Die Mehrheit davon waren Einheimische und nicht Touristen.“

Bahn bringt wieder Urlauber nach Sylt

An diesem Samstag beginnt in Schleswig-Holstein das Modellprojekt Nordfriesland mit der bei Urlaubern beliebten Insel Sylt. Nach rund sechs Monaten Pause sind am Morgen die ersten Urlauber auf Sylt angekommen, wo der Tourismus unter strengen Auflagen wieder hochgefahren wird. Autozüge brachten am frühen Morgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel. „Wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Reisendenaufkommen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Günther sagte, draußen seien Infektionen nach Angaben von Aerosolforschern nahezu ausgeschlossen. „Und am Strand ist man ja nun in der Regel an der frischen Luft.“

Die Bundesregierung bringt derzeit eine Verordnung für einheitliche Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte sowie Genesene auf den Weg. Laut einem Entwurf des Bundesjustizministeriums sollen für sie künftig Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Zudem sollen sie ohne vorherigen Test in Geschäfte oder zum Friseur gehen können, wenn dieser sonst in Städten oder Kreisen gefordert wird. Eine Öffnung von Hotels für Geimpfte ist in dem Entwurf nicht vorgesehen.

Ausgangssperre sogar auf Helgoland

Ministerpräsident Günther kritisierte auch, dass auf Helgoland seit Mittwoch die nächtliche Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz gilt, obwohl es auf der abgelegenen Nordseeinsel gar keine Corona-Fälle gibt. Grund ist, dass Helgoland verwaltungsrechtlich dem Kreis Pinneberg zugeordnet ist. Wegen mehrtägiger Überschreitung des Grenzwerts von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche greift seit Mittwoch auch im Kreis Pinneberg die sogenannte Bundesnotbremse.

Günther sagte dem „Tagesspiegel“, das könne er den Bürgern „überhaupt nicht erklären“. „Aber das passiert eben, wenn man etwas aus den bewährten Händen der Länder nimmt und denkt, durch bundeseinheitliches Handeln kann man es besser machen“, sagte Günther. „Dann hat man zwar noch einheitlichere Regeln. Aber diese ganze Sorge vor einem Flickenteppich übersieht, dass in Wahrheit angepasstes Handeln vor Ort in dieser Pandemie der Schlüssel des Erfolgs gewesen ist“, sagte Günther. In den Landesverordnungen gebe es immer eine Ausnahmeregelung für Helgoland.“

Ähnlich hatte sich am Dienstag bereits der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki geäußert. Der Fall Helgoland zeige „besonders anschaulich, mit welchem regulatorischen Irrsinn uns diese Bundesregierung überzogen hat“, sagte Kubicki. Warum eine in offener See liegende und coronafreie Insel nun von den Grundrechtseinschränkungen erfasst werde, lasse sich rational wahrscheinlich nicht einmal von den härtesten Lockdown-Befürwortern erklären, sagte Kubicki. „Wenn die Betroffenheit von Grundrechtseingriffen nur an der administrativen Zuordnung eines Gebietes hängt, ist etwas gewaltig schiefgelaufen.“